¿Por qué Messi y Cristiano Ronaldo usan un parche especial en sus camisetas?

La FIFA creó un distintivo especial para el Mundial de 2026 llamado "Legacy Patch" con el objetivo de homenajear a los futbolistas que han disputado cinco Copas del Mundo o más, un reconocimiento reservado para un grupo muy reducido de leyendas del deporte.

¿Qué es el parche Legacy?

El parche Legacy es un reconocimiento especial que la FIFA incorporó para esta edición del Mundial con el objetivo de distinguir a los futbolistas que han participado en al menos cinco Copas del Mundo.

El emblema se ubica en la manga derecha de la camiseta, justo debajo del sello oficial de la Copa. Lleva la inscripción "FIFA World Cup Legacy", el nombre del jugador y la silueta dorada de un futbolista celebrando. Es el distintivo más exclusivo de este torneo.

¿Por qué Messi y Cristiano lo usan?

Tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo cumplen con los requisitos para portar el distintivo.

El argentino y el portugués disputan en 2026 su sexta Copa del Mundo, una marca sin precedentes en el futbol masculino.

Sin embargo, no son los únicos, otros tres jugadores también portan el Legacy Patch, el primer jugador que lo lucio fue Manuel Neuer, el 15 de junio en el partido de Alemania. Yuto Nagatomo de la selección de Japón lo usó en la misma fecha y por utimo Luka Modrić de Croacia.

Un homenaje a carreras históricas

La creación del parche Legacy representa una forma de reconocer la permanencia, la disciplina y el nivel competitivo que requiere mantenerse durante décadas en el máximo escenario del futbol internacional.

Para muchos aficionados, el distintivo también funciona como un homenaje a una generación de futbolistas que marcó una época y que continúa escribiendo capítulos en la historia de los Mundiales.