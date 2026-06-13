Protección Civil alerta por más lluvias intensas en México con riesgo de inundaciones y deslaves

Ante la probabilidad de lluvias intensas que podrían provocar inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas, encharcamientos severos y afectaciones a la movilidad en distintos puntos del país, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y reforzar las medidas preventivas.

Alerta de Protección Civil por lluvias intensas en México

La dependencia, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que una zona de baja presión ubicada sobre el occidente del Golfo de México se desplazará hacia las costas de Tamaulipas y Veracruz durante este domingo, lo que favorecerá la continuidad de las lluvias fuertes y muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas registrarán lluvias intensas con acumulados de entre 75 y 150 milímetros. Estas precipitaciones podrían ocasionar incrementos súbitos en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones en zonas bajas, daños en caminos rurales y reblandecimiento del suelo, particularmente en regiones serranas.

Durante el fin de semana, una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en el Golfo de México y otros sistemas, ocasionarán ?? #Lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con puntuales intensas previstas en zonas de #Nayarit,... pic.twitter.com/ZczpBdTnqB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 13, 2026

Recomendaciones y pronósticos ante lluvias fuertes

Indicó que se pronostican lluvias de entre 50 y 75 milímetros en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Campeche, mientras que en entidades del centro del país, incluido el Valle de México, se prevén precipitaciones que podrían generar encharcamientos, tránsito lento y complicaciones en vialidades urbanas.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó evitar cruzar corrientes de agua o calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener libres de basura coladeras y desagües, así como atender las indicaciones emitidas por las autoridades locales y estatales.