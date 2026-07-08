Qué le pasó a Pablo Lemus? El gobernador de Jalisco fue operado de urgencia

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que fue sometido a una cirugía de emergencia luego de presentar un dolor intenso que derivó en un diagnóstico de apendicitis aguda.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal explicó que el malestar ocurrió después de una reunión con niñas, niños y jóvenes que representarán a México en la Olimpiada de Matemáticas en Singapur.

Lemus señaló que fue trasladado de inmediato a un hospital, donde los médicos determinaron que era necesario realizar una intervención quirúrgica.

"Fui operado de urgencia con éxito y ahora me encuentro en recuperación", escribió el gobernador.

El funcionario indicó que los especialistas le recomendaron guardar reposo durante los próximos días y que retomará sus actividades conforme a las indicaciones médicas.

"Iré reincorporándome a mis actividades conforme a sus indicaciones. Nos vemos pronto", agregó.

¿Quién es Pablo Lemus Navarro?

Pablo Lemus Navarro es el actual gobernador de Jalisco. Llegó al cargo tras ganar las elecciones estatales de 2024 y asumió funciones el 6 de diciembre de 2024.

Antes de encabezar el gobierno estatal, Lemus fue presidente municipal de Zapopan en dos periodos y posteriormente alcalde de Guadalajara.

Su trayectoria política se desarrolló principalmente en gobiernos municipales de Jalisco, donde impulsó proyectos relacionados con infraestructura, seguridad, servicios públicos y desarrollo urbano.

Antes de dedicarse a la política, estudió Administración de Empresas y tuvo actividad en el sector empresarial.

¿Qué es la apendicitis aguda?

La apendicitis aguda es una inflamación del apéndice, un pequeño órgano conectado al intestino grueso. En muchos casos requiere atención médica inmediata y puede tratarse mediante una cirugía para retirar el apéndice, conocida como apendicectomía.

El tiempo de recuperación depende de factores como el estado general del paciente y el tipo de procedimiento realizado, por lo que los médicos suelen indicar reposo y seguimiento posterior.