¿Por qué salió Ulises Lara de la FGR? Esto se sabe de su renuncia

Ulises Lara López habría dejado su cargo como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con versiones que comenzaron a circular este martes.

Según los reportes, la salida del funcionario habría sido por motivos personales. La separación de Lara ocurre a poco más de seis meses de su llegada a la Fiscalía General de la República, donde fue designado como titular de una de las áreas consideradas estratégicas dentro de la institución.

¿Quién es Ulises Lara?

Ulises Lara López cuenta con trayectoria dentro de la administración pública de la Ciudad de México. Antes de incorporarse a la FGR, se desempeñó como vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y posteriormente estuvo al frente de la institución como encargado de despacho tras la salida de Ernestina Godoy.

En enero de 2026 fue incorporado a la FGR como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, como parte de los cambios realizados dentro de la institución.

Sin información sobre su reemplazo

Hasta ahora no se ha informado quién ocupará la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes ni si Lara asumirá alguna otra responsabilidad dentro de la administración pública.