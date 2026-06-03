¿Quién es Guillermo Almada? El uruguayo que podría tomar las riendas del América

Guillermo Almada Alves es un director técnico uruguayo nacido el 18 de junio de 1969 en Montevideo. Antes de iniciar su carrera en los banquillos se desempeñó como futbolista profesional, principalmente como mediocampista, en clubes de Uruguay y otros países de América Latina.

Su trayectoria como entrenador comenzó en el futbol uruguayo, donde dirigió a equipos como Tacuarembó, River Plate de Montevideo y Liverpool. Posteriormente dio el salto al futbol ecuatoriano para asumir la dirección técnica de Barcelona Sporting Club.

En 2015 llegó a México para tomar las riendas de Santos Laguna; durante su etapa conquistó el torneo Clausura 2018 de la Liga MX, además de clasificar de manera constante a fases finales.

Tras su salida de Santos, fue contratado por Pachuca a finales de 2021. Obtuvo el campeonato del Apertura 2022 y posteriormente conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, resultados que lo mantuvieron entre los entrenadores más mencionados dentro del futbol mexicano.

A lo largo de su carrera, Almada ha sido identificado por el uso frecuente de jugadores jóvenes y por una propuesta de juego ofensiva, características que han marcado a varios de los equipos que ha dirigido.

En los últimos años, su nombre ha aparecido de forma recurrente entre los candidatos para dirigir a distintos clubes de la Liga MX e incluso ha sido relacionado con la Selección Mexicana.

Ahora, versiones periodísticas lo colocan como uno de los posibles candidatos para asumir la dirección técnica del América después de que fuera anunciada la salida de André Jardine.