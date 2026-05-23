Pumas restringe acceso a porras de Cruz Azul y refuerza seguridad para la final en CU

Pumas anunció restricciones para el partido de vuelta de la final de Clausura 2026 frente a Cruz Azul que se disputará este domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

A través de un comunicado oficial, el club universitario informó que no permitirá el ingreso de grupos de animación o porras organizadas del equipo visitante, medida que forma parte de los protocolos de seguridad establecidos por la Liga MX para este tipo de encuentros.

La decisión busca garantizar la seguridad de los aficionados que asistirán al inmueble, donde se espera un lleno total para definir al campeón del futbol mexicano.

Restricciones y recomendaciones para los asistentes

También habrá vigilancia constante en las tribunas para evitar la formación de grupos organizados de aficionados visitantes dentro del estadio y existirá "cero tolerancia" para quienes intenten coordinar porras masivas al interior de Ciudad Universitaria.

El club pidió a la afición llegar con anticipación para evitar filas y facilitar el acceso a Ciudad Universitaria, especialmente debido a la alta expectativa que genera el encuentro programado para este domingo por la noche.

Te recordamos que no se permitirá el acceso a personas que porten armas, objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas, rollos de papel, carriolas, mascotas, alimentos, láseres o mochilas de gran tamaño, entre otros artículos restringidos.