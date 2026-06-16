Tren ligero suspende servicio por 1 hora en todas las estaciones

Esta mañana el Tren Ligero dejó varados a decenas de usuarios que usaban su servicio de Tasqueña a Xochimilco, debido a una falla que se presentó en una de las estaciones de este transporte ubicado al sur de la Ciudad de México.

Y es que lo que ocurrió esta mañana fue que se registró una falla en la subestación El Vergel. Aparentemente se trató de un desperfecto relacionado con el suministro eléctrico. Debido a esta razón, a través de su cuenta de X, el Servicio de Transportes Eléctricos CDMX anunció la suspensión del servicio.

A través de un mensaje en la red social X, el Servicio de Transportes Eléctricos en la CDMX, se anunció la suspensión temporal de servicio en toda la línea, mientras realizaban una revisión en la infraestructura eléctrica de la subestación.

Desalojo de pasajeros

Los pasajeros fueron desalojados y al poco tiempo llegaron unidades de la Red de Transporte para Pasajeros (RTP) para sustituir al Tren Ligero por un rato y llevar a los usuarios a sus estaciones de destino mientras se restablecía el servicio.

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Tren Ligero



Concluye la revisión de subestación por lo que se reanuda el servicio de Xochimilco a Tasqueña en ambos sentidos. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 16, 2026

Una hora más tarde, el STECDMX publicó en sus redes sociales que se habían concluido las labores de revisión del Tren Ligero y que se restablecería el servicio en la Línea 1 en ambos sentidos de Xochimilco-Tasqueña y viceversa.

Servicio al Estadio Azteca, sin daños

La Línea 1 del Tren Ligero sólo operaba en el tramo de Xochimilco al Estadio Azteca alrededor de las 7 de la mañana, que fue la hora aproximada en la que se registró este desperfecto. Hasta el momento, ya se reportó que se ha restablecido el servicio completo nuevamente.

El Tren Ligero reabrió tras labores de renovación desde el mes de mayo y el día de mañana, 17 de junio habrá partido en el Estadio Ciudad de México. Se enfrentará la selección de Uzbekistán vs. Colonia. Los aficionados usarán el servicio de transporte público rumbo al Estadio Banorte y se espera que el servicio no colapse.