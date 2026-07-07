¿Quién es Eduardo Feinmann, el periodista argentino que dijo "detesto a los mexicanos"?

Si existe un ambiente competitivo en el futbol, Argentina siempre es líder para bien y para mal. Y es que aunque algunos no quieran admitirlo, la verdad es que siempre hay alguien que tiene una historia con argentinos siendo clasistas y criticando a otros, especialmente a mexicanos.

Hoy fue el caso del periodista deportivo Eduardo Feinmann, quien se viralizó por sus comentarios agresivos hacia los mexicanos.

Y es que el día de ayer, mientras comentaba el resultado de México vs Inglaterra, el comunicador no dudó en decir y resaltar que detestaba a los mexicanos en todos los ámbitos, pero más en el futbol, por tal motivo, no quería que ganara México.

"Detesto a los mexicanos. Los detesto con mi alma. El ahorita de ellos se los pueden meter en el orto" fueron algunas de sus palabras durante su programa Empalados.

El conductor de televisión fue secundado por un colaborador, que también dijo que quería que perdiera México y que de igual manera lo detestaba, razón por la cual el comentador siguió diciendo que los mexicanos eran detestables.

"La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el futbol, en todo. Nos envidian, quieren ser como nosotros" aseguró en su programa, lo cual le costó miles de comentarios de críticas donde lo evidenciaron en una fotografía al lado de Ricardo Salinas Pliego.

¿Quién es Eduardo Feinmann?

Eduardo Feinmann es un abogado, periodista, analista político y presentador de radio y televisión nacido en Buenos Aires, Argentina. Actualmente conduce un programa en Radio Mitre, una radiodifusora de su ciudad natal.

UHHH FEINMANN SE LA PUDRIÓ TODA A MÉXICO



"DETESTO A LOS MEXICANOS CON MI ALMA. El -ahorita- ese SE LO PUEDEN METER EN EL ORTO, son detestables. LA ENVIDIA que le tienen a Argentina, quieren SER COMO NOSOTROS Y NO LES DA EL PINÉ, menos en el fútbol, SON DE MADERA" @edufeiok pic.twitter.com/fu0SzFuVpz — Empalados (@empaladosok) July 6, 2026

Este periodista saltó al ojo público hace aproximadamente dos semanas, luego de inventar noticias falsas sobre que jugadores ecuatorianos recibieron llamadas de amenazas de narcotraficantes para que perdieran el encuentro ante México durante el partido del 30 de junio.

Claramente ha manifestado disgusto por el país y por la gente y en esta ocasión nuevamente está en el ojo del huracán por sus declaraciones xenófobas que ojalá no pasen desapercibidas por sus más de 1,2 millones de seguidores que tiene en su cuenta de X.

Cabe señalar, que ya en 2017 fue denunciado por difundir noticias falsas sobre una supuesta política migratoria de Bolivia.