Rafa Márquez busca piezas para su cuerpo técnico; Guardado y Talavera apuntan al Tri

La Selección Mexicana aún esta en el luto de la eliminación del Mundial 2026, por lo que son días de mucha nostalgia y tristeza por quedar fuera ante Inglaterra en la misma instancia de siempre: los octavos de final.

Pero pronto deberá dar vuelta a la hoja, porque la vida sigue y un nuevo ciclo deberá comenzar muy pronto, ahora con Rafael Márquez como técnico nacional.

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El Kaiser busca piezas para su cuerpo técnico: Guardado y Talavera

Márquez Álvarez tiene 47 años, por lo que luego de estar desde 2024 como auxiliar de Javier Aguirre en el Tri y haber estado en esta Copa del Mundo en ese puesto, ahora tiene la gran oportunidad de su carrera al frente de la Selección.

Para ello, el primer paso es la conformación de su cuerpo técnico, al cual ya se perfilan dos exfutbolistas: Andrés Guardado como auxiliar y Alfredo Talavera como entrenador de porteros.

Mi querido amigo @AGuardado18 será el auxiliar técnico de Rafa Márquez para la selección mexicana. ¡Mucha suerte! pic.twitter.com/1xcnSdROGa — Dalila Mena (@DaliMenaG) July 8, 2026

El caso más complejo es el de Andrés, porque actualmente se encuentra en el Betis como auxiliar técnico en la Sub-19 del conjunto verdiblanco y podría pronto pasar al primer equipo.

Así que el Principito tiene esa disyuntiva por delante: aceptar la propuesta de Rafa Márquez o quedarse en España y buscar su camino como entrenador.

La misma disyuntiva tuvo Rafa hace dos años, cuando dejó su cargo como DT del Barcelona B, para venirse a México con Javier Aguirre y ser su auxiliar técnico, con la mirada puesta en cumplir el ciclo 2026-2030.

Márquez quiere a Pol Lorente como preparador físico

Por otra parte, la intención de Rafa Márquez es la de mantener al preparador físico español Pol Lorente en la Selección Mexicana, ya que el Tri demostró en esta Copa del Mundo que estuvo muy bien preparado para la exigencia de una justa mundialista.

Todavía falta para que oficialmente anuncien a Rafael Márquez como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana, lo cual deberá suceder una vez que finalice este Mundial.

Porque en septiembre vendrá la Fecha FIFA en la que debute como entrenador nacional, aunque aún no hay rivales por definir en los primeros juegos de preparación, los cuales serían en Estados Unidos.