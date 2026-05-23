"Gilberto Mora es un jugador distinto"; Javier Aguirre maravillado con la joya mexicana

El duelo ante Ghana sirvió de mucho en el apartado de ver cómo retornaban a la Selección Mexicana, jugadores que venían de una larga recuperación por lesión.

Uno de ellos, el niño maravilla del balompié nacional, Gilberto Mora, quien sufrió de una pubalgia a inicios de año y por un momento se pensó que se podía perder la Copa del Mundo.

Sin embargo, el futbolista de 17 años de los Xolos, demostró en el Estadio Cuauhtémoc que está en óptimas condiciones físicas, además de que su calidad futbolísta está intacta.

Gilberto Mora Zambrano,

futbolista mexicano.Chris Noyola.

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Eso es lo que tiene maravillado a Javier Aguirre quien tras la victoria ante los africanos se deshizo en elogios para Gil y celebró que haya vuelto al campo con el Tri sin dolor.

"Es un jugador distinto. Siempre lo hemos dicho. Yo lo pondría en la saga de Manuel Manzo, Tomás Boy, Benjamín Galindo. Esta gente sabe lo que pasa antes de recibir la pelota. Parece que tienen ojos en la cabeza."

"Es valiente, es atrevido, es vertical. Es diferente y nos da mucha alegría porque es mexicano y porque está de vuelta, sin dolor", dijo en conferencia de prensa.

Contento por el resto de recuperados

El Vasco también puntualizó que le gustó mucho ver al resto de jugadores que venían en una situación similar a Mora, también con un buen rendimiento físico como son los casos de Mateo y Luis Chávez, más Edson Álvarez.

"También el regreso de Luis Chávez me pareció digno de considerar, tomando en cuenta que lleva desde la Copa Oro sin venir con nosotros. Cirugía de cruzados (en la rodilla).

Luis Gerardo Chávez,futbolista mexicano. Mireya Novo.

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"Lo mismo con Mateo Chávez, con lo del hombro. Cuando se van recuperando de lesiones, como Edson Álvarez que se operó, da mucho gusto verlos otra vez disfrutar en el campo de juego".

"Quiero llegar con todo al Mundial": Gil Mora

Por su parte, Gilberto Mora también habló luego del juego ante Ghana, en el que estuvo muy cerca de anotar pero reventó su tiro en el poste.

A su salida del Estadio Cuauhtémoc, el mediocampista dijo que tiene la motivación a tope, pero el objetivo es llegar al máximo nivel en la Copa del Mundo.

"La motivación la tengo todos los días con mi familia y con todos mis compañeros. Somos una familia fuera del vestidor y dentro de la cancha también, y creo que eso se nota mucho".

"La verdad, estoy contento de poder estar aquí, de poder demostrar mi futbol. Espero seguir así para llegar con todo al Mundial".