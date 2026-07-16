Reino Unido se queja oficialmente ante FIFA por manta de Las Malvinas

Luego del triunfo de Argentina sobre Inglaterra, las redes sociales se inundaron de polémica, debido a la manta que los jugadores argentinos levantaron para celebrar su pase a la Final de la Copa del Mundo 2026. Y es que todo parece indicar que la rivalidad de la cancha escaló en lo político.

Al finalizar el partido, los ojos del mundo pudieron leer el texto que decía dicha manta: "Las Malvinas son argentinas". Dicho gesto avivó las polémicas surgidas durante el desempeño de la Selección Argentina con respecto al arbitraje y supuestas concesiones que los aficionados aseguran la FIFA ha tenido con los albicelestes.

La respuesta de Reino Unido no se hizo esperar y esta mañana el Primer Ministro, Keir Starmer hizo una polémica declaración:

"La Copa del Mundo puede no ser nuestra, pero las Falkland (Las Malvinas) sí lo son", aseguró.

Más que una manta

Esta aseveración la hizo como respuesta hacia la manta desplegada por Argentina con respecto al conflicto bélico no declarado entre Reino Unido y Argentina sobre las Islas Malvinas, durante el mandato de la Primera Ministra, Margaret Thatcher.

En 1982 las dos naciones entraron en una guerra por la propiedad de ése territorio. El 2 de abril de ése año, fuerzas militares argentinas desembarcaron las islas y tomaron el control, forzando a la rendición de la guarnición británica local.

Cabe señalar, que desde 1833 el Reino Unido tomó el control de Las Malvinas, expulsando así a las autoridades argentinas, hasta 1982. Sin embargo, tras 74 días de lucha, Argentina se rindió y se restituyó el control británico.



Argentina e Inglaterra arrastran el conflicto histórico de Las Islas Malvinas. Foto: EFE

Reino Unido pide investigación de Selección Argentina por infringir reglamento

Reino Unido pidió formalmente a la FIFA investigar a la Selección Argentina, después del gesto de festejo de los jugadores, quienes sostuvieron la pancarta en apoyo a las reivindicaciones de su país sobre las Islas Malvinas, un conflicto que data de inicios de la década de los 80's.

Según el artículo 34.3 del reglamento del torneo, se les prohíbe a los jugadores exhibir mensajes o consignas políticas antes, durante o después del partido. Sin embargo, hasta ahora la FIFA no ha emitido ningún comunicado donde se informe sobre alguna posible sanción a la selección albiceleste.