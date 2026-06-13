San Isidro 2026, una feria contundente para NTR Toros

MADRID.- La Feria de San Isidro 2026 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de NTR Toros. Durante 31 días de cobertura ininterrumpida, del 8 de mayo al 7 de junio, el medio mexicano consolidó su crecimiento digital, fortaleció su presencia internacional y confirmó su capacidad para conectar con una audiencia cada vez más amplia dentro y fuera del mundo taurino.

La cobertura realizada desde Madrid, epicentro de la actividad taurina mundial durante el mes de mayo y los primeros días de junio, permitió a NTR Toros alcanzar cifras sin precedentes.

A lo largo del serial madrileño, el medio registró más de 22.6 millones de visualizaciones en sus plataformas digitales, generó 734 mil 332 interacciones y sumó cerca de 18 mil 800 nuevos seguidores, resultados que reflejan no solo el interés de la afición por la Feria de San Isidro, sino también la confianza depositada en un proyecto periodístico especializado que apuesta por la información de calidad y la cercanía con sus audiencias.

La respuesta obtenida durante la feria más importante del calendario taurino internacional superó todas las expectativas. Día tras día, miles de aficionados siguieron la actualidad de Las Ventas a través de los contenidos producidos por NTR Toros, consolidando una comunidad digital activa y participativa que encontró en el medio una referencia informativa para mantenerse al tanto de todo lo ocurrido en el ruedo madrileño.

Natalia Briones redactó las notas.

Foto: Especial

Durante las cinco semanas de actividad, NTR Toros publicó un total de 395 contenidos entre videos, reels, galerías fotográficas, entrevistas, reportajes especiales, análisis, crónicas y coberturas en tiempo real.

Esta producción constante permitió ofrecer una visión integral de la feria, documentando tanto los grandes triunfos como los momentos más relevantes que marcaron el desarrollo del ciclo isidril.

La estrategia editorial implementada durante la cobertura apostó por la inmediatez sin renunciar al contexto y al análisis. Gracias a ello, la audiencia pudo acceder a información actualizada prácticamente en tiempo real, complementada con contenidos de profundidad que enriquecieron la experiencia de quienes siguieron el serial desde distintos países.

Uno de los aspectos más destacados de los resultados obtenidos fue el alcance internacional alcanzado por NTR Toros. España se consolidó como el principal mercado de audiencia, concentrando el 35.5% del total de visualizaciones. Le siguieron India con el 9%, México con el 6.7 por ciento y Brasil con el 5%.

Estos datos evidencian la capacidad de un medio especializado nacido en México para proyectar su trabajo a nivel global y conectar con públicos diversos en Europa, América y Asia.

El crecimiento registrado durante San Isidro también quedó reflejado en los indicadores de rendimiento de las plataformas digitales. En instagram, el alcance experimentó un incremento superior al 421% respecto a periodos anteriores, mientras que las visualizaciones crecieron más de un 266%.

Estas cifras confirman la consolidación de una estrategia digital enfocada en la producción de contenido de alto valor informativo y visual, adaptado a las dinámicas de consumo actuales sin perder el rigor periodístico que caracteriza al medio.

Asimismo, varios de los contenidos publicados alcanzaron cifras extraordinarias de audiencia. Algunas piezas superaron individualmente los 3.3 millones, 1.9 millones y 1.4 millones de reproducciones, convirtiéndose en referentes informativos para miles de aficionados que siguieron de cerca cada una de las jornadas de la feria.

Estos resultados demuestran la capacidad de NTR Toros para generar contenidos relevantes y atractivos, capaces de trascender fronteras y amplificar el interés por la información taurina.

Detrás de estos números existe un esfuerzo humano significativo. La cobertura especial de San Isidro 2025 fue posible gracias al trabajo desarrollado sobre el terreno durante más de un mes de actividad continua en Madrid, donde cada jornada implicó largas horas de producción, edición y difusión de contenidos.

El equipo responsable de esta cobertura estuvo integrado por Manolo Briones, encargado de la fotografía; Diego Real, responsable de la producción de video; y Natalia Pescador, periodista.

Manolo Briones, Natalia Pescador y Diego Real, el equipo que dio cobertura a la temporada.

Foto: Especial

La labor conjunta de los tres profesionales permitió documentar la feria desde múltiples perspectivas, construyendo una narrativa visual e informativa que logró conectar con millones de personas alrededor del mundo.

Su trabajo no solo consistió en registrar lo ocurrido en la plaza, sino también en acercar al público las historias, emociones y protagonistas que dieron forma a una de las ediciones más relevantes de la Feria de San Isidro en los últimos años.

Gracias a esta cobertura integral, NTR Toros pudo ofrecer una mirada cercana, dinámica y profundamente periodística de cuanto aconteció en Madrid.

Fueron 31 días de cobertura.

Foto: Especial

Más allá de las cifras, los resultados obtenidos durante San Isidro 2025 representan la consolidación de un proyecto periodístico especializado que continúa creciendo y evolucionando. Son el reflejo de una apuesta firme por la innovación digital, la generación de contenido propio y el compromiso permanente con la afición taurina.

San Isidro 2025 quedará registrada como una feria histórica para NTR Toros: un mes de trabajo intenso, crecimiento sostenido y resultados contundentes que fortalecen el presente del proyecto y abren nuevas perspectivas para su futuro. Desde México, para el mundo taurino.