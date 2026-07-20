Sheinbaum abandera a delegación mexicana rumbo a Santo Domingo 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes en Palacio Nacional la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde llamó a los deportistas a representar al país con orgullo, disciplina y confianza.

Al entregar la Bandera Nacional a las y los atletas, la mandataria afirmó que cada integrante de la delegación llega a la competencia después de años de preparación, sacrificios personales y familiares, por lo que los exhortó a competir "sin complejos" frente a cualquier rival.

"Cuando representen a México, piensen en la grandeza de nuestra historia y en el pueblo al que representan", expresó durante la ceremonia.

Sheinbaum recordó que Palacio Nacional ha sido escenario de algunos de los momentos más importantes de la historia del país y señaló que portar la Bandera Nacional implica asumir la responsabilidad de representar a millones de mexicanos dentro y fuera de las competencias.

La presidenta sostuvo que México es una nación con una historia de lucha y resistencia, por lo que pidió a los deportistas competir con la certeza de que tienen la capacidad para enfrentar a cualquier adversario.

Durante el acto protocolario también participaron el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo; la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá Izguerra; integrantes del gabinete federal, entrenadores y familiares de los atletas.

"Llegamos aquí por años de trabajo"

En representación de la delegación, la ciclista Yareli Acevedo Mendoza aseguró que cada atleta llega a Santo Domingo después de un largo proceso de preparación marcado por entrenamientos, lesiones, renuncias y el respaldo de sus familias.

"Hoy no sólo representamos nuestros sueños; representamos a millones de mexicanas y mexicanos", señaló.

Acevedo agradeció el apoyo del Gobierno de México, de la Conade, del Comité Olímpico Mexicano, de las federaciones deportivas y de los entrenadores que acompañaron el proceso de clasificación.

Comité Olímpico destaca coordinación

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá Izguerra, afirmó que la delegación ganó su lugar mediante resultados deportivos y reconoció la coordinación entre el Comité Olímpico Mexicano, la Conade y el Gobierno federal para respaldar la preparación de los atletas.

Confió en que la representación nacional competirá por los primeros lugares del medallero y llevará nuevamente el nombre de México al podio.

Protesta oficial

Como parte del protocolo, la presidenta entregó la Bandera Nacional a la escolta integrada por deportistas de la delegación y tomó la protesta oficial para que la representen con honor, lealtad y compromiso durante la justa regional.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto, con la participación de miles de atletas de la región.