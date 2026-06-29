Presidenta rechaza controversias antes del México-Ecuador

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió aplazar cualquier pronunciamiento sobre la relación entre México y Ecuador hasta después del partido que ambas selecciones disputarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, expresó su disposición para restablecer las relaciones diplomáticas con México, Sheinbaum respondió con cautela: "Vamos a hablar de la relación de Ecuador y México ya que pase el partido". Mientras tanto, deseó éxito a la Selección Mexicana.

La mandataria también evitó alimentar la polémica por el homenaje que recibió Guillermo Ochoa antes del partido frente a República Checa, luego de que un patrocinador difundiera con anticipación un video que anticipaba la participación del portero.

Sheinbaum consideró que corresponde a la empresa explicar cómo obtuvo esa información y pidió no abrir controversias en pleno Mundial. "Ahorita, ¿para qué metemos controversias? Vámonos a apoyar todas y todos a la Selección", afirmó.



La presidenta destacó la trayectoria de Ochoa y calificó como merecido el reconocimiento recibido. Foto: Cuartoscuro

La presidenta destacó la trayectoria de Ochoa y calificó como merecido el reconocimiento recibido. Agregó que una eventual participación futura del guardameta dependerá exclusivamente de las decisiones del cuerpo técnico.

Medidas oficiales para apoyar a la Selección Mexicana durante el Mundial

También señaló que cualquier análisis sobre la organización del Mundial o el papel de la FIFA podrá hacerse una vez concluido el torneo. Por ahora, insistió, la prioridad es respaldar al representativo nacional en la fase de eliminación directa.

La presidenta recordó que el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para orientar a las dependencias de la administración pública a privilegiar el trabajo a distancia durante la jornada del partido. Explicó que la medida busca reducir traslados y facilitar que los servidores públicos puedan seguir el encuentro sin afectar la operación de las instituciones.

También reiteró la recomendación dirigida a las escuelas para flexibilizar las actividades del día siguiente y permitir que niñas, niños y adolescentes puedan ver el partido.

"Permiso para que todas las niñas y niños no se duerman temprano y puedan ver a la Selección", expresó, al insistir en que el Mundial representa una oportunidad para que las familias compartan un momento de convivencia.