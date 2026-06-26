Sheinbaum reconoce a árbitras del Mundial 2026

La designación de Katia Itzel García como árbitra central y de Sandra Ramírez como árbitra asistente en un partido varonil del Mundial 2026 motivó un reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó el nombramiento como un logro histórico para el arbitraje mexicano y para las mujeres en el deporte.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que llegar a un encuentro de la Copa del Mundo exige superar un proceso de evaluación altamente competitivo. Agregó que, en el caso de Katia Itzel, el reto fue aún mayor al convertirse en árbitra central de un partido del torneo varonil.

"Imagínense lo que le costó a Katia. De por sí, a un buen árbitro llegar a un partido del Mundial requiere muchísimos exámenes y filtros. Ahora imagínense para una mujer ser árbitra de un partido de hombres del Mundial", expresó.

Participación femenina y mensajes culturales en el Mundial

Sheinbaum afirmó que ese logro refleja tanto el esfuerzo personal de las silbantes como los cambios culturales que han ampliado las oportunidades para las mujeres. Sostuvo que durante su infancia el futbol era considerado una actividad reservada para los hombres y pocas niñas imaginaban una carrera profesional en ese deporte.

La presidenta aprovechó para defender la participación de la cantautora Julieta Venegas en las actividades del Mundial. Explicó que la canción presentada por la artista nunca buscó convertirse en el himno oficial del torneo, sino transmitir un mensaje sobre el derecho de las mujeres a jugar futbol y desarrollarse en cualquier ámbito.

"Julieta hizo esta canción para reivindicar justamente eso, que las mujeres podamos jugar futbol. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser", afirmó.

Sheinbaum también felicitó a Katia Itzel García y Sandra Ramírez por representar a México en el máximo torneo del futbol y consideró que su presencia en la cancha confirma los avances alcanzados por las mujeres dentro de una disciplina históricamente dominada por los hombres.

La mandataria también difundió el testimonio de aficionadas que asistieron a partidos del Mundial tras ganar boletos en una dinámica organizada por la Secretaría de Turismo. Las asistentes agradecieron el apoyo para viajar a las sedes y describieron la experiencia de vivir un encuentro mundialista desde las tribunas.