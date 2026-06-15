Sheinbaum critica costo de boletos del Mundial 2026 y pide inclusión

El costo de los boletos para la Copa del Mundo 2026 llegó a la conferencia matutina de Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum consideró que los precios de algunas entradas deberían abrir una discusión sobre el acceso de los aficionados al torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

La presidenta sostuvo que el futbol no puede entenderse únicamente desde una lógica comercial y llamó a preservar su dimensión social. Afirmó que el deporte más popular del planeta debe servir para incluir a las personas y no para excluirlas por razones económicas.

"Lo de los boletos tan caros tiene que hacer reflexionar, incluso a la FIFA", afirmó la mandataria al abordar uno de los temas que más debate ha generado entre los aficionados rumbo al Mundial.

Mundial entre negocio y acceso popular

Sheinbaum reconoció que existe una industria multimillonaria alrededor del futbol y señaló que nadie cuestiona la actividad económica que genera el torneo. Sin embargo, advirtió que la rentabilidad no debería desplazar por completo el acceso de los seguidores al espectáculo.

La discusión ocurre mientras miles de aficionados han expresado preocupación por el costo de algunas entradas y paquetes de hospitalidad para los partidos mundialistas, especialmente en Estados Unidos.

Para el gobierno federal, el Mundial también representa una oportunidad para impulsar una agenda social vinculada al deporte. La presidenta destacó las actividades impulsadas bajo el concepto de "Mundial Social", enfocadas en inclusión, convivencia y combate a la discriminación.

El debate Messi-Pelé llega a Palacio Nacional

Durante la conversación también apareció una de las discusiones más recurrentes en la historia del futbol: quién merece el título de mejor jugador de todos los tiempos.

Sheinbaum relató que en su hogar surgió un intercambio sobre el legado de Pelé y Lionel Messi. Mientras su esposo defendió al brasileño, ella argumentó que comparar generaciones distintas exige considerar los cambios físicos y tácticos que ha vivido el deporte.

La presidenta evitó elegir a un ganador y destacó que ambos pertenecen a contextos diferentes. Recordó que la preparación física del futbol moderno es mucho más exigente que la de hace varias décadas, lo que complica cualquier comparación directa entre figuras de distintas épocas.