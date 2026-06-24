Mundial 2026: Sheinbaum desea éxito a la Selección en México vs Chequia

La Copa del Mundo se convirtió en una vitrina internacional para México y en una oportunidad para mostrar una imagen distinta del país. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el torneo ha proyectado alegría, hospitalidad y orgullo nacional ante millones de espectadores dentro y fuera del territorio mexicano.

Sheinbaum también expresó su respaldo a la Selección Mexicana, que por la noche enfrentará a República Checa en busca de cerrar la fase de grupos con paso perfecto. La presidenta dijo esperar un buen resultado para el equipo dirigido por Javier Aguirre e incluso hizo una quiniela entre los reporteros que asistieron a conferencia matutina.

"Lo que se muestra como es el pueblo, amigable, recibe con los brazos abiertos y la alegría, estamos contentos porque ha ganado la Selección, toda la suerte", indicó.

La mandataria sostuvo que el ambiente que se vive en las calles, las zonas de aficionados y los estadios refleja una sociedad que disfruta el futbol y recibe a visitantes de distintos países. A su juicio, la imagen que hoy circula de México está asociada con celebración, convivencia y felicidad.

Acciones y beneficios para el gobierno federal

El Mundial también abrió un espacio político favorable para el gobierno federal. Durante las primeras semanas del torneo, las imágenes de festejos masivos y la participación de miles de aficionados desplazaron de la conversación pública otros temas de confrontación que dominaron semanas anteriores.

La respuesta de la afición mexicana llamó la atención de organismos internacionales. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció públicamente el entusiasmo de los seguidores mexicanos tras las celebraciones por el triunfo de la Selección ante Corea del Sur.

La derrama económica también comenzó a reflejarse en ciudades sede y zonas turísticas. Organismos empresariales estiman beneficios para comercios, restaurantes y hoteles impulsados por la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

El contexto internacional añade otra dimensión al torneo. La visita del rey Felipe VI para asistir a partidos del Mundial y reunirse con Sheinbaum ocurre en medio de una etapa de acercamiento entre México y España después de varios años de tensiones diplomáticas.

El futbol como escaparate internacional

La presidenta considera que el torneo ha permitido mostrar una imagen distinta a la que suele dominar la cobertura internacional sobre México.

En lugar de centrarse en conflictos políticos o problemas de seguridad, las transmisiones han difundido escenas de aficionados celebrando, plazas llenas y una organización que ha colocado al país en el centro de la conversación global.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo ofrece al gobierno una plataforma de proyección internacional y una oportunidad para fortalecer la narrativa de un país capaz de organizar grandes concentraciones de visitantes.

La apuesta oficial es que esa percepción favorable se traduzca en turismo, inversión y una mayor presencia de México en el escenario global.