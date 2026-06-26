Sheinbaum defiende el Tren Maya tras cambio de dirección

La dirección del Tren Maya cambió de manos como parte de la rotación habitual de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien descartó que la sustitución responda a dificultades en el proyecto ferroviario.

Durante su conferencia matutina, confirmó que el general en retiro Manuel Jaime Ramírez Camacho asumió la dirección del Tren Maya en sustitución del general Óscar David Lozano Águila. Explicó que la Sedena acostumbra mover a sus mandos cada dos, tres o cuatro años, tanto en responsabilidades militares como administrativas.

La presidenta señaló que la decisión correspondió al secretario de la Defensa Nacional y precisó que Lozano Águila fue asignado a nuevas funciones dentro de la institución.

Sheinbaum defiende resultados del Tren Maya

Sheinbaum afirmó que el Tren Maya avanza conforme al plan financiero diseñado desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y rechazó que el relevo afecte la operación del sistema ferroviario.

Calificó al proyecto como "buenísimo" y sostuvo que ya alcanzó las metas de operación previstas. Añadió que el siguiente paso consiste en incrementar los ingresos mediante el transporte de carga para alcanzar el punto de equilibrio financiero en 2029.

Explicó que ese esquema también se aplica a otros sistemas ferroviarios y recordó que el proyecto cuenta con recursos asegurados para sus primeros años de operación gracias al mecanismo de financiamiento establecido durante la administración anterior.

"No tiene ningún problema y va muy, muy bien el Tren Maya", afirmó.

Carga, clave para el equilibrio financiero

La mandataria recordó que el gobierno ya presentó públicamente la proyección financiera del Tren Maya, la cual contempla que el transporte de mercancías complemente los ingresos obtenidos por el servicio de pasajeros.

Sostuvo que esa estrategia permitirá reducir gradualmente la necesidad de subsidios hasta alcanzar el equilibrio financiero previsto para 2029, sin modificar la operación del proyecto.