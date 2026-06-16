Sheinbaum reconoce los triunfos de atletas mexicanos

Mientras el país miraba el Mundial, tres mexicanos hacían historia en tres continentes distintos. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta envió una felicitación pública a tres atletas nacionales que han destacado en competencias internacionales durante los últimos días.

El domingo 14 de junio, Andrea Becerra estaba en Antalya, Turquía, con un arco en la mano y el número uno del mundo bordado en la espalda. La jalisciense llegó a la Copa del Mundo como favorita y no defraudó: cerró la jornada con tres medallas: oro individual, plata en equipos femeniles junto a Dafne Quintero y Adriana Castilla, y bronce en la modalidad mixta con Sebastián García.

Un día antes, en los Alpes franceses, Isaac del Toro atacó a ocho kilómetros de la cima y no volvió a mirar atrás. El ciclista bajacaliforniano de 22 años remontó 49 segundos en la última etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes para coronarse campeón. Tercera victoria en prueba por etapas del World Tour en lo que va de 2026. Tercera. Y el Tour de Francia arranca en días.

Y el mismo fin de semana, en el Estadio Dallas, Katia Itzel García se convirtió en la primera mujer mexicana en integrar una terna arbitral en una Copa del Mundo varonil.

La silbante mexicana continúa consolidando una trayectoria histórica dentro del arbitraje profesional y recientemente volvió a colocar su nombre entre las figuras destacadas del deporte nacional.

"Muchas felicidades a Katia", expresó la mandataria.

Reconocimientos oficiales a atletas y árbitros nacionales

Sheinbaum también reconoció el desempeño del ciclista mexicano Isaac del Toro, una de las principales figuras emergentes del deporte nacional, quien mantiene una temporada marcada por resultados que lo han colocado en la conversación internacional.

La presidenta lamentó no recordar en ese momento el nombre de Andrea, pero aprovechó para extender el reconocimiento a quienes representan al país en distintas disciplinas.

El mensaje llegó en medio de una etapa positiva para el deporte mexicano, que en las últimas semanas ha acumulado actuaciones destacadas tanto en competencias individuales como en torneos internacionales.

La mandataria afirmó que estos logros reflejan el talento y la disciplina de quienes compiten bajo la bandera nacional y contribuyen a proyectar una imagen positiva de México en el exterior.