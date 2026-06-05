Sheinbaum garantiza protección de Mahahual y apuesta por ecoturismo

La administración federal impulsará un decreto especial para proteger la zona de Mahahual, en el sur de Quintana Roo, con el objetivo de impedir el desarrollo de proyectos turísticos masivos y orientar el crecimiento económico hacia el ecoturismo comunitario, informó la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno

Durante la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la mandataria informó que la medida surgió tras reuniones entre autoridades federales, estatales y habitantes de la región, quienes expresaron su preocupación por el impacto de posibles desarrollos de gran escala en la Costa Maya.

Sheinbaum explicó que la nueva figura de protección se construirá en coordinación con las comunidades locales para garantizar que cualquier actividad turística conserve los ecosistemas y genere beneficios directos para la población.

Mañanera del pueblo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Presentamos el rescate de la petroquímica, obras de agua, carreteras y hospitales en este hermoso estado. La honestidad, el amor al pueblo y a la patria dan resultados. https://t.co/wJ54uskEfz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 5, 2026

Mahahual, bajo una nueva protección

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, señaló que habitantes de Mahahual han planteado la necesidad de preservar sus manglares, selvas y ecosistemas marinos frente al avance del turismo de gran escala.

Por ello, Semarnat, Fonatur, Sectur, el gobierno estatal y representantes comunitarios trabajarán en un instrumento jurídico que limite los grandes desarrollos turísticos y privilegie actividades vinculadas al ecoturismo.

Sebastián Ramírez, director de Fonatur, confirmó que la instrucción presidencial es impedir que la zona se convierta en un destino de turismo masivo y consolidar un modelo basado en la conservación ambiental y la participación comunitaria.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, respaldó la iniciativa y sostuvo que la protección ambiental debe avanzar junto con el desarrollo económico. También informó que existen inversiones estatales por 197.5 millones de pesos destinadas a infraestructura urbana, vial y turística en la región.

Economía circular y combate a los residuos

Durante el enlace también se presentó la iniciativa "México Circular", un programa enfocado en reducir el uso de plásticos de un solo uso, fortalecer el reciclaje y transformar residuos en nuevos insumos productivos, especialmente en destinos turísticos.

La estrategia incluye la participación de hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos para impulsar modelos de economía circular en playas y zonas costeras.

Sheinbaum sostuvo que la protección de manglares, arrecifes y selvas no solo preserva la biodiversidad, sino que fortalece la seguridad de las comunidades frente a fenómenos naturales y contribuye a enfrentar los efectos del cambio climático.