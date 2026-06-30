Presidenta pide a afición recoger su basura tras festejos

La posible clasificación de la selección mexicana a la siguiente ronda del Mundial llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a hacer un llamado para que las celebraciones se desarrollen con responsabilidad. Pidió respetar a otras aficiones, evitar actos que afecten a terceros y mantener limpios los espacios públicos.

La mandataria reconoció que un triunfo de México desataría una celebración mayor a la registrada en partidos anteriores, aunque confió en que la afición mantendrá una conducta responsable.

Detalles sobre las concentraciones y limpieza urbana

Sheinbaum recordó que las concentraciones masivas en la capital han transcurrido sin incidentes graves. Señaló que unas 800 mil personas se reunieron sobre Paseo de la Reforma durante la jornada anterior y destacó que, incluso, hubo aficionados que permanecieron celebrando hasta la madrugada.



La presidenta pidió a quienes acudan a los festejos recoger la basura al retirarse. Foto: Cuartoscuro

También pidió a quienes acudan a los festejos recoger la basura al retirarse para evitar una carga adicional para el personal de limpia. Subrayó que las y los trabajadores encargados del aseo urbano enfrentan esa labor una vez que concluyen las concentraciones.

La presidenta insistió en que el ambiente de alegría puede mantenerse sin afectar la convivencia. "Que se haga con responsabilidad siempre", expresó al reiterar su confianza en que la afición mexicana celebrará un eventual triunfo con orden y respeto.