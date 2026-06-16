La Secretaría de las Mujeres acumula 58 días sin titular y el mensaje político es difícil de maquillar. Aunque Claudia Sheinbaum anunció a Laura Itzel Castillo como próxima secretaria, la dependencia permanecerá acéfala al menos hasta septiembre. Cuando se trató de otras dependencias, las sustituciones fueron inmediatas; en el caso de la institución encargada de la política de género, la urgencia parece evaporarse. La secretaría opera con una encargada de despacho. El gobierno que presume haber elevado los derechos de las mujeres a rango de Estado mantiene precisamente esa cartera en una especie de limbo administrativo.

Al son que le tocan

La Presidenta reconoció que canceló un acto en Zacatecas ante la posibilidad de encontrarse con manifestantes. Cuando un grupo sabe que puede convertir una visita oficial en un problema político y la visita desaparece del calendario, deja de ser un actor inconforme para convertirse en un elemento con capacidad de veto de facto. Sheinbaum intentó envolver el episodio en humor mundialista, pero debajo del chiste hay una realidad menos simpática para Palacio Nacional: la movilización ya no sólo busca llamar la atención del gobierno; ahora modifica su comportamiento. Si la agenda presidencial se mueve para evitar una manifestación, ¿quién está marcando realmente el ritmo de la gira?

Insisten en juicio político

Movimiento Ciudadano pidió un periodo extraordinario para sacar de la congeladora los juicios políticos contra Rosario Piedra, Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez. Laura Ballesteros acusa que Morena mantiene frenada la Subcomisión de Examen Previo. Por cierto, Enrique Inzunza ya decidió no asistir lo que resta de la Comisión Permanente, así que tampoco tendrá que votar una propuesta que lo involucra directamente. MC busca empujar el costo político por desapariciones y narcopolítica, pero Morena controla San Lázaro. Y mientras no instalen la subcomisión, los expedientes seguirán guardados donde menos estorban.

Desbandada por un hueso

En el Senado ya empezó la desbandada rumbo a 2027. Beatriz Mojica dejará su escaño para buscar la candidatura de Morena en Guerrero. Pável Jarero y Jasmín Bugarín harán lo mismo en Nayarit. El discurso será de proyecto y continuidad de la ´cuarta transformación´. La lectura real es más simple: Morena entra en competencia interna abierta antes del proceso electoral que arranca en septiembre.

Lluvia de promesas incumplidas

Durante meses nos dijeron que la Ciudad de México estaba más que lista para enfrentar la temporada de lluvias. Que hubo desazolve, limpieza, prevención y hasta planes especiales por el Mundial. Pero bastaron unas cuantas tormentas para descubrir que quizá el problema no era el agua, sino los "taponamientos" de la memoria oficial. Porque un día sí y el otro también aparecen inundados bajopuentes que antes libraban los aguaceros sin drama, avenidas convertidas en canales improvisados y automovilistas estrenando rutas acuáticas. Lo bueno es que la capital sí está preparada: cada lluvia trae una nueva oportunidad para comprobar dónde faltó el desazolve que ya nos habían presumido.