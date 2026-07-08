"Si quieren a Erik Lira que oferten formal y cueste lo que cueste": Joel Huiqui

Cruz Azul no va a soltar tan fácil a Erik Lira. De por sí antes del Mundial ya era uno de los futbolistas que más atraía de La Máquina, pues ahora aún más luego de su gran actuación en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Durante su presentación como Director Técnico ya de manera formal con Cruz Azul y luego de que ganó el título del Clausura 2026 pero como técnico interino, Joel Huiqui lo dejó muy claro: quien quiera a Erik Lira que presente una oferta formal y pague lo que cueste.

"A nosotros como staff y club, nos encantaría que Erik pudiera jugar a un buen nivel y que si alguien está interesado en sus servicios, lo haga de una manera formal y, sobre todo, que venga con toda la disposición a decir: 'Yo quiero a Erik y me lo voy a llevar cueste lo que cueste'", precisó el entrenador en las instalaciones de la cementera al sur de la Ciudad de México.

Lira se tiene que presentar la próxima semana en La Noria

El timonel cementero dejó en manos de la directiva encabezada por Víctor Velázquez, hacer público o no si es que existe una oferta formal por el futbolista.

Hasta estos días, se dice que hay una de la Roma de Italia por el jugador formado en Pumas pero que se consolidó en la Liga MX con Cruz Azul.

Y también, se ha dado a conocer que Rayados de Monterrey estaría dispuesto a pagar 20 millones de dólares para liquidar la cláusula de rescisión del jugador.

Por lo pronto, Joel Huiqui agregó que el mediocampista disfruta de unos días de vacaciones luego de quedar eliminado del Mundial con la Selección Mexicana, pero que ya habló con él y el jugador externó su compromiso con la escuadra celeste.