Sudáfrica le sacó el empate a Chequia y vive en el Grupo A del Mundial

Saquen las vuvuzelas y hagan un escándalo. Sudáfrica vive en esta Copa del Mundo, porque le sacó en los últimos minutos el empate a Chequia 1-1 en juego disputado en Atlanta.

En su segundo partido dentro del Grupo A y luego de perder en el duelo inaugural ante México, los Bafana Bafana le arrancaron el punto a los checos, con lo que en su último juego de la primera fase que será ante Corea del Sur, se jugarán la vida por clasificar a 16avos.

En tanto, la escuadra europea dejó escapar un triunfo que hubiese sido de oro para su causa, porque les daba tres unidades y mucha mejor perspectiva para el último juego de la fase de grupos.

Pero ahora con este resultado, Chequia está obligado a ganarle a México en el Estadio Azteca la próxima semana, si es que quiere meterse a la siguinte ronda; una misión, si bien no imposible sumamente difícil porque será ante el anfitrión que tendrá a todo el Coloso de Santa Úrsula a su favor.

Una cara muy distinta la que mostró Sudáfrica en este encuentro con relación al primer juego ante el Tricolor, porque ante la necesidad de sumar en este Mundial y tras ir abajo en el marcador, se volvió protagonista en la parte complementaria ante los checos, por lo que fue al ataque en busca del gol que los mantuviera vivos el certamen.

Cuando parecía que el tiempo se agotaba y ante la insistencia de los sudafricanos de encontrar algo en este encuentro, vino la gran chance.

Un disparo desde fuera del área, fue tapado con una clara mano por el checo Pavel Sulc, que de inmediato fue reclamada por los rivales.

La silbante del encuentro, la estadounidense Tori Penso, vio de inmediato la infracción y no dudó en marcar la pena máxima, pese a que todos los checos reclamaron que no fue intencional.

Sin embargo, Sulc tenía muy estirado el brazo, por lo que la interpretación arbitral fue que extendió de manera ilegal su cuerpo, con lo que hubo claros elementos para marcar la pena máxima.

El encargado de darle vida en este Mundial a Sudáfrica fue Teboho Mokoena, quien cobró fuerte y cruzado, dejando sin chances al arquero; así lo que los Bafana Bafana consiguieron el empate.

Por segundo juego en este Mundial, Chequia dejó ir una ventaja, porque lo mismo le pasó en su presentación ante Corea del Sur en Guadalajara, aunque en ese duelo le terminaron remontando.

Y en este ante los africanos, Michal Sadilek había adelantado a su equipo apenas a los seis minutos con un gran disparo de media distancia.

Pero otra vez, los europeos no pudieron mantener su ventaja, si bien lo positivo para ellos fue que esta vez no terminaron perdiendo.

Este fue el primer punto para Sudáfrica desde que fueron anfitriones hace 16 años en la edición del Mundial 2010, mientras que para los checos fue su primero en 20 años, ya que no clasificaban a la Copa del Mundo desde 2006.