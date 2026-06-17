¿Quién es la princesa de Japón que viene a México para ver jugar a su selección en el Mundial 2026?

La ciudad de Monterrey se prepara para recibir a una visitante poco habitual durante el Mundial 2026: la princesa Hisako de Takamado, integrante de la familia imperial japonesa y una de las figuras más reconocidas de Japón en el ámbito deportivo.

La princesa arribará este miércoles 17 de junio a Nuevo León, donde participará en una agenda protocolaria previa al partido entre Japón y Túnez, programado para el próximo sábado en el Estadio Monterrey.

La visita fue confirmada por autoridades estatales y forma parte de las actividades internacionales relacionadas con la Copa del Mundo.

¿Quién es la princesa Hisako de Takamado?

Hisako de Takamado, de 72 años, es viuda del príncipe Norihito de Takamado y miembro de la familia imperial japonesa. A lo largo de las últimas décadas se ha convertido en una de las representantes más activas de Japón en eventos culturales, diplomáticos y deportivos alrededor del mundo.

Su relación con el futbol va más allá de la afición. La princesa ha representado oficialmente a Japón en torneos organizados por la FIFA y es patrona honoraria de la Asociación Japonesa de Futbol.

Entre sus actividades destaca su asistencias a la Copa Mundial de Corea-Japón 2002, la Copa Confederaciones de 2005, el Mundial de Alemania 2006 y la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Visita oficial y agenda en Nuevo León

La presencia de Hisako de Takamado en Monterrey también tiene un significado diplomático.

Durante una gira realizada en Japón meses atrás, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sostuvo una reunión con la princesa en el Palacio de Akasaka y la invitó personalmente a asistir al encuentro entre Japón y Túnez, considerado el partido número mil en la historia de las Copas del Mundo. La integrante de la realeza aceptó la invitación y confirmó su viaje a México.



Samuel García y la Princesa de Japón Hisako de Takamado. Gobierno de Nuevo León.

Además del encuentro mundialista, autoridades estatales prevén que la princesa participe en diversas actividades de carácter cultural y protocolario e incluso en eventos relacionados con los lazos de cooperación entre Japón y Nuevo León.

Su visita ha despertado interés internacional debido a que pocas veces integrantes de la familia imperial japonesa realizan viajes vinculados a eventos deportivos en México. Por ello, la llegada de Hisako de Takamado se perfila como uno de los acontecimientos diplomáticos más llamativos que acompañarán al Mundial 2026 en territorio mexicano.