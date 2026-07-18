Alexis Vega anota penal a lo Panenka; se 'disculpa' con Tala Rangel

La Liga BBVA comenzó llena de sorpresas y momentos emotivos, uno de ellos ocurrió en el encuentro entre Chivas y Toluca, cuando Alexis Vega y Raúl Rangel tuvieron que volverse rivales.

Lo emotivo ocurrió cuando a lo Panenka, Alexis Vega tuvo que abrir el marcador en el Estadio Akron.

El delantero tuvo un momento de redención, después de la escasa participación en el Mundial 2026 con el cobro de penal para su primer gol del Apertura 2026; mientras que el portero regresó a la portería de Chivas apenas dos semanas después de la eliminación de México ante Inglaterra.

Al minuto 39, el árbitro Daniel Quintero marcó penal en favor de Toluca tras revisión en el VAR, por una mano de Luis Romo. Alexis Vega fue el responsable del cobro y el capitán del campeón de Concacaf no lo dudo y de forma espectacular disparó desde los once pasos con un tiro a lo Panenka para que los Diablos Rojos tomaran la ventaja sobre Chivas.

Tras el cobro y el festejo, Alexis Vega levantó las manos como en señal de disculpa ante la afición rojiblanca, posteriormente, caminó hacía Raúl Rangel como en forma de disculpa por la forma en que cobró la pena máxima y romper el cero en el partido. Alexis Vega fue a darle un abrazo al guardameta de Guadalajara y demostrar que toda la armonía que hubo en el grupo de la Selección Mexicana se mantiene a pesar que ahora ya son rivales en el campo.

Alexis Vega respondió como capitán de Toluca en la cancha del Estadio Akron. Esto pese a que la fanaticada de Chivas se sigue metiendo con su exjugador. Desde que lo nombraron en las alineaciones se escucharon los abucheos y silbidos cada vez que tocaba el balón. El delantero también recibió una rechifla importante instantes antes de cobrar el penal y al momento que cobró el penal, terminó enmudeciendo a los más de 40 mil espectadores en el Estadio Akron.

Le fue a pedir perdón por meterle el gol pic.twitter.com/erd0TZqJGU — Carol5 va a ver a harry en agosto (@Bridalgo5) July 19, 2026

¿Qué es un Panenka?

Una "Panenka" es una forma audaz y sutil de cobrar un tiro penal en el fútbol. En lugar de golpear el balón con fuerza, el jugador lo impacta por debajo con suavidad, elevándolo por el centro de la portería mientras el guardameta se lanza hacia uno de los lados.

Esta técnica debe su nombre al futbolista checoslovaco Antonín Panenka. La ejecutó por primera vez el 20 de junio de 1976 en la final de la Eurocopa celebrada en Belgrado. En el tiro decisivo de la tanda de penales, engañó por completo al legendario portero alemán Sepp Maier, dándole a Checoslovaquia el título europeo.

¿Cómo funciona un Panenka?

Ejecutar un penal a lo Panenka requiere de una gran sangre fría, control técnico y engaño psicológico. El jugador debe simular la postura y la fuerza de un disparo potente para lograr que el arquero se mueva rápido hacia una dirección, permitiendo que el balón ingrese lentamente y por el centro del arco. Si el portero no se mueve o aguanta en el centro, el cobrador queda en ridículo.