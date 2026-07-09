Borja Iglesias no descarta llegar al América: "Nunca se sabe lo que puede pasar"

América sigue en la búsqueda de un nuevo delantero centro, posición en la que tiene a un Henry Martín que parece ser sus mejores años ya pasaron, amén de que a ver si este semestre las lesiones lo respetan.

América busca nuevo delantero ante incertidumbre con Henry Martín

Entonces, como el yucateco no es garantía, el conjunto azulcrema se ha dado a la tarea de buscar a un nuevo artillero y uno de los pedidos del técnico Guillermo Almada es el español Borja Iglesias.

Con 33 años de edad, el futbolista está con la Selección Española en la Copa del Mundo, en la que se medirán a Bélgica en los cuartos de final en Los Ángeles y le costaría a las Águilas más de ocho millones de dólares

Borja Iglesias habla sobre interés del América y su futuro

En la previa de ese juego que será este viernes, el futbolista habló del interés que tienen en Coapa por él, más allá de que en este Mundial solo ha jugado un minuto.

"Siempre lo he dicho: soy superfeliz en el Celta, en Galicia, en mi casa. Y esto del futbol es algo que nunca se sabe lo que puede pasar".

Es decir que Borja no le cerró completamente las puertas al conjunto americanista, aunque por ahora precisó que está mentalizado en la Copa del Mundo

"A día de hoy estoy centrado en el Mundial, luego disfrutar de mis vacaciones y en volver a Vigo, que es mi casa, y ya veremos", agregó.

Borja marcó 18 goles con el Celta en la temporada

El interés del América proviene en que Borja marcó un total de 18 goles en la pasada temporada con el Celta de Vigo. 14 de esos goles los marcó en la Liga Española.

Dos más en la Copa del Rey y otros dos en la Europa League, números que también lo llevaron a la Copa del Mundo por el seleccionador Luis de la Fuente.

América no la tiene fácil: más de 8 mdd, con un año más de contrato

Si las Águilas quieren hacerse de los servicios de Borja, deberá desembolsar una cantidad importante por el delantero, ya que su carta supera los ocho millones de dólares.

Además, aún tiene un año de contrato más con el Celta, por lo que sí o sí, América tendría que pagar su cláusula de rescisión para traérselo de España.

Borja Iglesias lleva dos años con su actual club, en los que ha marcado un total de 29 goles, ya que en su primer año anotó 11 en la Liga Española.

Antes de jugar para el club de Vigo, estuvo un año en el Bayer Leverkusen donde no pudo marcar; previo a ese paso, estuvo un total de cinco temporadas en el Betis, en las que metió 39 goles en la Liga Española.

También ha pasado por el Espanyol (17 goles en Liga) y Real Zaragoza (22 goles), luego de haber surgido del Celta de Vigo.