América, Chivas, el subcampeón Pumas y Matías Almeyda con Rayados debutan en el Apertura 2026

La primera jornada del Apertura 2026 se cierra este sábado con cuatro partidos, para que el domingo no se empalme ninguno con la Final de la Copa del Mundo.

¿Cómo inicia América la era Almada en el Apertura 2026?

Así que el domingo solamente habrá ese juego estelar y por ello es que esta jornada se acabará muy pronto en un día en el que entran a escena América, Chivas y el subcampeón Pumas.

América inicia la era Almada y sin refuerzos

El América inicia oficialmente su camino post André Jardine, con el inicio de la era Guillermo Almada en el banquillo azulcrema en busca de sus primeros tres puntos.

El juego a disputarse en La Corregidora, es buscado por las Águilas para estrenarse y sumar sus tres primeros puntos en este certamen.

Aunque lo hará aún sin refuerzos, porque es fecha que no hay nada certero, más allá de que registraron al joven brasileño Ícaro da Conceição, quien lleva ya unos torneos en las divisiones menores de los de Coapa.

Así que habrá que ver la cara que presenta este América en su primer encuentro ante unos Gallos que, como cada semestre, aspiran a muy poco.

Chivas recibe a Toluca en un juego de alto calibre

En tanto, en el Estadio Akron que ya regresó a la normalidad tras su etapa mundialista, las Chivas se miden ante los Diablos Rojos del Toluca en un juego de alto calibre.

Detalles del debut de Pumas y Rayados en la primera jornada

Así sea en la primera fecha, se enfrentan dos de los mejores planteles de la Liga MX, así que se espera un buen encuentro, si bien es apenas el mero inicio del certamen.

De todos los mundialistas de Chivas y de Toluca, es poco probable que varios vayan de titulares, por lo que ya será decisión de Gabriel Milito y Antonio Mohamed respectivamente.

El subcampeón Pumas se presenta en casa ante Pachuca

En tanto, el subcampeón Pumas hará su presentación en el Estadio Olímpico Universitario con nuevo técnico en la persona de Esteban Solari.

Curiosamente, lo hará ante su ex equipo Pachuca, del cual salió por no arreglarse en la extensión de contrato. Los universitarios mostraron una muy mala cara ante América de Cali el domingo pasado, por lo que tienen que iniciar de manera oficial con el pie derecho el sábado.

El retorno de Matías Almeyda a la Liga MX pero con Rayados

Para cerrar la fecha, los Rayados de Monterrey debutan en casa con el regreso oficial de Matías Almeyda al futbol mexicano, en juego ante Santos Laguna.

El equipo regio viene de un horrible Clausura 2026, así que tiene que lavar la cara de inmediato y qué mejor que hacerlo ante su afición.