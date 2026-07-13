América estrena playera 2026-2027 rumbo a su 110 aniversario

En la semana del inicio del Apertura, las Águilas del América presentaron el que será su nuevo jersey para la temporada en la Liga MX y otros torneos.

Diseño y características de la nueva playera

Esta es la segunda playera confeccionada por la marca alemana Adidas, encargada de la ropa azulcrema desde la temporada pasada.

Para esta ocasión, la camiseta tiene un tono de amarillo más oscuro, menos brillante que la anterior, con franjas negras y rojas desde el cuello hasta los hombros.

Además, en la parte frontal destaca el escudo del América en gran formato, lo que aporta profundidad al diseño.

La grandeza continúa, adidas y Club América presentan el jersey home para 2026-2027 rumbo al 110 aniversario.



Disponible en @AmeShopMx y @adidasMX.



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Homenaje y celebración por el aniversario 110

Adidas indicó que el jersey rinde homenaje a los utilizados por el Club América en las décadas de los 80s y 90s.

Esta nueva playera forma parte de las celebraciones por el 110 aniversario del club, que se cumple el 12 de octubre, un año significativo para el americanismo.

La camiseta ya está disponible en la tienda oficial en línea de Adidas, la del América y en tiendas físicas y digitales de ropa deportiva.

Los precios varían según la versión: la "Authentic" para hombre cuesta 3,199 pesos; la versión aficionado manga larga para hombre, 2,199 pesos; la manga corta para hombre, 1,999 pesos; la versión aficionada manga corta para mujeres, 1,999 pesos; la aficionada ombliguera para mujeres, 1,799 pesos; y la versión infantil, 1,699 pesos.