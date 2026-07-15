Atlante vs. Necaxa: el clásico más antiguo dará inicio al Apertura 2026

El camino del Atlante para volver a Primera División fue largo estuvo plagado de traspiés y vicisitudes que postergaron su anhelado regreso. Pero tras 12 años, dos meses y 25 días de ausencia, los Potros de Hierro volverán a jugar un partido en la Liga MX.

Ni más ni menos, que en el clásico más antiguo de México contra Necaxa para enmarcar el inicio del torneo Apertura 2026.

El máximo circuito del fútbol mexicano recibirá con ls brazos abiertos a un viejo conocido. Este jueves 16 de julio, el Estadio Victoria de Aguascalientes será el escenario del regreso más esperado de los últimos años, con el Potro de Hierro de vuelta en la Primera División. Su rival no podía ser otro que Necaxa .

¿Cuál es la historia y relevancia del clásico entre Necaxa y Atlante?

Hidrorrayos y azulgranas comparten una historia en común que los une desde hace casi 100 años y que se remonta a 1927, cuando ambos se enfrentaron por primera vez en el Campeonato de Primera Fuerza.

Es por eso que el encuentro, que abrirá la Jornada 1 del Apertura 2026, no es un partido de futbol cualquiera. Se trata del reencuentro de dos instituciones que forjaron los cimientos del balompié nacional.

Detalles del regreso del Atlante a la Liga MX y su impacto

El enfrentamiento entre Necaxa y Atlante no es uno más. Es considerado como el Padre de Todos los Clásicos, el primer gran duelo del fútbol mexicano, anterior incluso al Clásico Nacional entre Chivas y América.

Su origen se remonta al 2 de octubre de 1927, cuando Rayos y Potros empataron 2-2 en el Campeonato de Primera Fuerza.

Desde entonces, ha pasado casi un centenario de historia compartida, tempo en que han forjado una identidad única.

Uno de los capítulos más memorables de esta rivalidad ocurrió en la temporada 1931-1932, cuando el cuadro azulgrana venció 3-2 a los rojiblancos en una serie de desempate y conquistó su primer campeonato de Liga.

Los Rayos respondieron al año siguiente con un contundente 9-0, una goleada que todavía resuena en la memoria de los aficionados más veteranos.

Ya en la era profesional, el primer enfrentamiento se celebró el 28 de septiembre de 1950 en el Estadio Ciudad de los Deportes, con victoria 4-1 para los equinos. Desde entonces, el historial en Primera División registra 102 encuentros, con un balance de 36 triunfos para Necaxa, 36 para Atlante y 30 empates.

Ahora, un ciclo se cierra y se abre al mismo tiempo. El Atlante regresa a la máxima categoría con la ilusión de volver a competir entre los grandes, y su primer examen será contra el equipo que ha sido su espejo y su antagonista durante casi un siglo.

Para el Atlante, el compromiso tendrá un sabor especial. Fue el 20 de abril de 2014, frente a los Xolos de Tijuana, cuando los Potros jugaron por última vez en el máximo circuito.

Aquel día, correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2014, el azulgrana perdió la categoría y comenzó un peregrinaje por el Ascenso MX y Expansión MX que parecía no tener fin.

Pero el futbol, como la vida, siempre da segundas oportunidades. La adquisición de la franquicia que pertenecía a Mazatlán FC abrió la puerta para que el equipo capitalino —de anterior paso por Cancún— regresara a la elite, y con ello, reavivara una rivalidad que no necesita presentación.

El Estadio Victoria verá pues a los Rayos y a los Potros compartir el campo de nueva cuenta en un partido de Primera División. Aguascalientes será el escenario de un reencuentro que trasciende lo deportivo. Porque cuando el balón ruede este jueves a las 19:00 horas, no solo estarán en juego tres puntos.

Estará en juego la memoria de un futbol que no olvida sus raíces. Y el eco de un clásico que nunca se extinguió.

Rumbo al Apertura 2026

Por su parte, los Xolos de Tijuana y Tigres comenzarán su camino en el Apertura 2026 en el Estadio Caliente. Ambos equipos llegan con la urgencia de borrar la imagen del semestre anterior y la ambición de sumar sus primeros tres puntos desde la jornada inaugural.

Para los Xolos, jugar en casa representa la oportunidad de enviar un mensaje de autoridad frente a uno de los planteles más competitivos de la liga, mientras que los felinos buscarán imponer su experiencia y calidad para arrancar con el pie derecho fuera de su feudo.

Tijuana, que finalizó el Clausura 2026 en la novena posición con 23 puntos y se quedó fuera de la Liguilla por el formato excepcional del Mundial, intentará aprovechar su condición de local.

Tigres, en cambio, terminó séptimo con 25 unidades y cayó en Cuartos de Final ante Chivas, aunque el antecedente más reciente favorece a la frontera, con un triunfo 1-0 en abril pasado.