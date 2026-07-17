Cruz Azul estrena su corona en el Apertura 2026: remonta a San Luis con doblete de Jeremy Márquez

Cruz Azul ha firmado una espectacular remontada en el Estadio Alfonso Lastras para estrenar su corona y mantener intacto el invicto de su nuevo profeta Joel Huqui como entrenador.

Fue gracias al doblete de Jeremy Márquez, uno de sus recientes héroes y artífices del décimo título de su historia, que "La Máquina" pudo resolver el complejo problema planteado por el Atlético de San Luis para llevarse los tres puntos en su debut en el Apertura 2026 de Liga MX.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Cruz Azul y Atlético de San Luis?

El equipo celeste se impuso por 3-2 en territorio potosino con anotaciones del canterano del Atlas por partida doble, así como de Gabriel Fernández desde los 11 pasos para redondear el debut soñado de los cementeros, que habían dominado el 56% del balón y producido 14 remates, siete de ellos a puerta, pero tuvieron que venir de atrás para llevarse la victoria a casa.

La Máquina avanzaba con la misma facilidad con que la Liguilla pasada caminó hasta obtener el título. Con el seleccionado nacional Erik Lira de vuelta, los celestes eran un imponente tornado que tenía a todo San Luis acorralado en su propio campo.

La más clara llegó antes de los primeros cinco minutos de acción, cuando José Paradela condujo hasta línea de fondo y envió un servicio al área adonde Christian Ebere remató mal y se perdió de manera increíble el primer gol del juego.

Los tuneros vieron un poco de luz gracias a una falta conseguida muy cerca del área cementera. Pero Sébastien Salles-Lamonge se encargó de ejecutar el tiro de castigo y no pudo superar la barrera humana que desvió el balón a tiro de esquina, otra pelota parada que desaprovecharon los manejados por Diego Mejía.

De alguna manera, los potosinos comenzaron a perder el miedo y ganar metros hacia el frente para pelear de tú a tú con los cooperativistas. El capitán y gran líder del club tunero Salles-Lamonge, condujo y se abrió espacio por derecha, corrió en diagonal hacia el centro y disparó un remate apenas por encima de la portería de Kevin Mier.

Y poco después, a los 20 minutos Lucas Esteves disparó y ante un desvió, el propio portero colombiano recompuso su trayectoria para alcanzar a desviar un peligrosísimo balón que amenaza con colarse a su valla.

Poco más tarde, Leo Flores ensayó para que Mier comenzara a ser factor ante un Atleti completamente distinto a como había empezado el juego.

El campeón de México reaccionó, Joel Huiqui acomodó piezas y se volcó al frente. Rodolfo Rotondi disparó desde la izquierda pero Andy Sánchez atajó de manera oportuna.

Y luego llegó una jugada polémica cuando Charly Rodríguez fue amonestado por supuestamente fingir un clavado en el área rival en busca del penal, aunque la repetición dejó algunas dudas que provocaron reclamos desde el banquillo azul.

El juego era un ida y vuelta peligroso para ambos equipos que, tan pronto alguna descuidara un centímetro, el otro aprovecharía.

Así fue como instantes antes del descanso, Charly robó una pelota, limpió su zona y cedió para Ebere, quien aceleró y envió una diagonal al área donde Rotondi disparó en seco pero reventó la pelota en el larguero en la jugada de gol más clara hasta entonces en el partido.

De pronto, apenas iniciado el segundo tiempo, Román Torres recibió un rechace de Mier.

Alzó la cara y mandó un servicio apenas detrás del manchón penal adonde el francés de 30 años Salles-Lamonge, prendió la pelota de primera intención y venció así al cafetero portero celeste para el 1-0 apenas al minuto de haber comenzado la parte complementaria.

Detalles de la remontada y goles decisivos

Parecía que la pesadilla no podía ser peor para la Máquina al recibir un gol de vestidor.

Pero entonces, ni tres minutos más tarde, el recién llegado como refuerzo Rafael Llorente, aprovechó un servicio de Flores para ingresar al área con ventaja y fusilar a Mier para el 2-0 con el que pudo estrenarse en el fútbol mexicano.

Cruz Azul no veía por dónde abrirse camino, hasta que de pronto, el hasta entonces héroe del partido Salles-Lamonge se equivocó y cometió una falta sobre Paradela, jugada que el árbitro central revisó en el VAR y sancionó como penal.

El Toro Gabriel Fernández tomó la pelota, cobró la pena máxima y al minuto 63 descontó para el 2-1 en la pizarra.

Huiqui movió sus piezas y el club celeste hizo de la búsqueda del empate una obsesión. Entonces, ya en la recta final del partido, a los 80 minutos de juego, Luka Romero envió un trazo al área.

Ahí, Jeremy Márquez recibió y no se volvió loco, miró la posición del portero y disparó colocado para el 2-2 con todo puesto para que Cruz Azul fuera a por la victoria.

Y así fue. Charly, el eterno mariscal celeste, cedió cerca del área para el propio Jeremy, quien no se dudó un segundo en enviar un disparo potente y cruzado para redondear su doblete y el tanto de la voltereta para los cruzazulinos ya en tiempo de compensación.

Con ello, la Máquina ha estrenado de la mejor manera su corona con 10 deslumbrantes joyas incrustadas.