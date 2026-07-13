Erik Lira reporta con Cruz Azul a la espera de Europa

Erik Lira reportó con Cruz Azul a la espera de salir a Europa o quedarse en México

Cruz Azul tiene a su Capitán de regreso, aunque eso podría ser por poco tiempo. Luego de tomarse una semana de descanso tras su participación en la Copa del Mundo, Erik Lira reportó este lunes en La Noria para ponerse a las órdenes de Joel Huiqui.

Ya se esperaba eso porque el entrenador lo había adelantado desde el miércoles pasado en su presentación como entrenador permanente del equipo, aunque también dejó claro que si alguien quiere al mediocampista tiene que presentar una oferta formal y pagar lo que le cuesta el jugador.

Justo eso es en lo que está el propio Lira: a la espera de que llegue una oferta formal por él ya sea desde el Viejo Continente, como se dijo en su momento de la Roma de Italia u otra del futbol mexicano, como se dijo que Rayados ya ofreció 20 millones de dólares.

La Máquina celebró el regreso de su Capitán a los entrenamientos en La Noria, luego de dos meses de no pisar los campos cementeros, ya que hay que recordar que estuvo desde mediados de mayo concentrado en el Centro de Alto Rendimiento con la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Ya será decisión de Joel Huiqui si lo utiliza este viernes en el debut de Cruz Azul en el Apertura, cuando La Máquina se presente como el vigente Campeón de la Liga MX, de visita ante San Luis.

Aunque no se espera que vaya de inicio, debido a que Lira si bien ya reportó y tuvo descanso, todavía viene de un largo trajín de entrenamientos y actividad con la Selección Mexicana al máximo nivel en la Copa del Mundo.

Cruz Azul busca reforzar defensa y ataque en mercado de fichajes

Por otra parte, Joel Huiqui y su cuerpo técnico tienen como prioridad en este mercado de fichajes, la de completar las llegadas de un defensa central y un lateral derecho, ya que son posiciones en las que considera el entrenador que son las que se necesitan apuntalar.

Y es que en el caso de la zaga central, si bien La Máquina ya se aseguró a Alan Montes, procedente del Necaxa, al que realmente quiere es a su hermano César, mundialista con la Selección Nacional y quien actualmente es jugador del Lokomotiv de Moscú, quien no se quiere deshacer del futbolista.

Además, en cuanto a la lateral derecha, ya Huiqui dijo abiertamente que hace falta un lateral derecho, porque el único que tiene por ahora en nómina es a Jorge Rodarte, pero debido a la gran cantidad de partidos que vienen por delante para el equipo entre Liga MX, Leagues Cup, Campeones Cup y Campeón de Campeones, no puede jugarlos todos.

Aparte de eso, está el asunto del delantero centro, porque por ahora La Máquina solo tiene como nominal a Nicolás Ibáñez, si bien han habilitado al nigeriano Christian Ebere en esa posición y dio muy buenos resultados en la Liguilla del título.

En cuanto a Gabriel Fernández y la no renovación de su contrato debido a que el futbolista y su representante buscaron una considerable mejora de salario, es muy probable que la institución cementera se desligue del futbolista, para así ocupar esa plaza de No Formado en México.

Cruz Azul concreta venta de Giakoumakis y asegura porcentaje en futura transferencia

Para finalizar, al fin Cruz Azul pudo deshacerse ahora sí de una vez y por todas del delantero griego Giorgos Giakoumakis, quien tras su año a préstamo en el PAOK Salónica de su natal Grecia, ahora sí ya se fue vendido.

El Al Ain de los Emiratos Árabes, compró a Giakoumakis por uno seis millones de dólares, amén de que Cruz Azul se aseguró quedarse con un diez por ciento de una futura venta del artillero griego que en México nunca dio el do de pecho y se la pasó lesionado.