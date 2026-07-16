¿Es el final de la Liga de ascenso? FMF y Liga MX lo borran por reglamento para 2026-2027

Era de esperarse que lo hicieran y ya sucedió. Entre tanta larga que dieron los dueños de clubes (además de hacerla bien cansada) y que si bien los equipos de Expansión protestaron ante el TAS desde hace más de un año, ahora sí por reglamento la Liga MX ya borró el ascenso y descenso.

Detalles confirmados sobre la eliminación del ascenso y descenso en Liga MX

En la previa del inicio del Apertura 2026, la Liga MX publicó su reglamento para la temporada 2026-2027 en el que, al menos por ahora, ha quedado eliminado ese sistema.

"Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la temporada 2026-2027, los clubes que integran la Liga MX no descenderán a Expansión MX; asimismo los clubes de Expansión MX no ascenderán a la Liga MX".

Eso se lee a la letra en el Capítulo V: Competencia, Inciso E: Tabla de Cociente, Artículo 35, con lo que ya quedó borrado de manera permanente.

Es decir que ni bajan ni suben clubes. Los dueños han cerrado su liga y han asegurado su inversión, al menos un año más, pero ahora bajo reglamento, lo cual es meramente formalizarlo, porque al ser su liga pueden hacer lo que se les antoje.

El TAS mató a la Liga de Expansión desde hace un año

Hace justo un año, de julio a septiembre del 2025, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), desestimó los reclamos de los clubes de la Liga de Expansión al respecto de reinstalar el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Arranca el torneo Apertura 2026 de la #LigaBBVAMX y acá les dejamos más detalles. ?? pic.twitter.com/aZsdiC0P7f — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 16, 2026

¿Cómo afectó el fallo del TAS a la Liga de Expansión y las sanciones económicas?

El argumento fue que el balompié nacional se rige por la Federación Mexicana de Futbol y ella es la que está facultada para establecer los reglamentos de sus competencias.

De tal forma que avaló la suspensión por seis temporadas que ya habia establecido la FMF, mismas que comenzaron en la 20-21 y hasta la 26-27, si bien los clubes de Expansión reclamaron que el descenso se suprimió desde la segunda mitad de la 19-20, sopretexto de la Pandemia.

Tabla de Cociente, solo para la estadística y sin multas

A su vez, también quedaron anuladas todas las multas para los últimos tres equipos de la tabla de cociente, las cuales alcanzaban hasta 80 millones de pesos.

Esto también fue derivado de que el TAS falló a favor de la FMF, amén de que la Liga MX le aplicó el castigo a los clubes de Expansión, retirándoles el subsidio que se les daba para incentivar su infraestructura y así eventualmente poder subir a primera división, mismo que se obtenía de las sanciones a los peores equipos de la primera división.

Pero como eso ya no existe, ahora por reglamento, pues para qué multar y sacar dinero...

Así que la Tabla de Cociente de la Liga MX, no servirá ni para aplicar el castigo deportivo del descenso, ni para multarlos por bajo rendimiento futbolístico; solamente servirá para datos meramente estadísticos, que solo le importaran a los ávidos de los números y nada más.

Habrá que ver para la temporada 2027-2028, pero la realidad es que los dueños de la Liga MX, han dado poco a poco pasos para asegurar que la competencia sea una cerrada.

Y aquel que quiera entrar, que compre su franquicia, como le hizo el Atlante y sus dueños a Ricardo Salinas Pliego, quien se salió parcialmente del negocio del futbol al desaparecer al Mazatlán FC.