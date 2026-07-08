"Vamos por el bicampeonato": Cruz Azul renueva a un visionario Huiqui

Mes y medio después de que Cruz Azul consiguió la décima estrella al ganarle a Pumas la Final del Clausura 2026, por fin Joel Huiqui fue formalizado como técnico cementero, tras haber sido interino en ese campeonato.

En un evento realizado en las oficinas de la cementera al sur de la Ciudad de México, el joven técnico mexicano fue presentado junto a su vasto cuerpo técnico de ocho personas, de cara a la temporada 2026-2027.

Hambre de ganarlo todo: "Vamos por el bicampeonato y todos los títulos"

Joel, quien alcanzó muy pronto como técnico cementero el ansiado título de Liga MX el semestre pasado, no se conforma con eso.

Al contrario, ha desarrollado un hambre voraz de quererlo todo con La Máquina y así lo dejó claro en su presentación en la que también estuvo presente el ingeniero Víctor Velázquez y el director deportivo Iván Alonso.

"Hoy más allá de la oportunidad (de ser entrenador de Cruz Azul), representa un gran compromiso; encabezar este proyecto que nos está encomendando el ingeniero Velázquez, porque no solo representamos a una gran institución, sino también a una gran afición", sostuvo.

"Todos los que estamos acá como parte del staff somos la punta del Iceberg, somos los que representamos a todo lo que hay debajo, en distintas áreas del club. El reto es el mismo desde que terminó la Final: el mensaje es ir por el Bicampeonato y también Campeón de Campeones, Champions Cup y Leagues Cup. Tenemos 31 partidos para poder lograrlo y estamos listos".

Los refuerzos: "falta un lateral derecho" y no saldrán jugadores

Por último, Huiqui habló del tema de los refuerzos y precisó que si bien están en búsqueda de ellos, puntualizó que una posición que le hace falta es la de lateral derecho, ya que nominalmente el único que tiene es Jorge Rodarte y no es titular indiscutible.

"Estamos en eso trabajando (en los refuerzos); cuando el club consigue el objetivo, lo que viene es repetir el objetivo y armar un equipo con un legado, que pueda competir en alto nivel y varios años.

"Está entendido que falta un lateral derecho, hay que evaluar otras posiciones, pero estoy contento con mi equipo, es el Campeón y ninguno saldrá".