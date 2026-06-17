¿Por qué se interrumpe la música al final del himno de Portugal?

Hoy se está disputando el partido de Portugal contra República del Congo y es el último partido de Cristiano Ronaldo, una de las leyendas del futbol moderno y el rostro más popular de la selección portuguesa.

Más allá de la selección portuguesa, hay que hablar sobre lo que les levanta el ánimo a todos: La afición y un particular gesto que la caracteriza, especialmente a la hora de cantar su himno nacional en los estadios donde se juega futbol, un deporte que es casi una religión para los portugueses.

Y es que un detalle, que seguro muchos no nos paramos a observar es que al final del himno portugués hay casi siempre un gesto en cada estadio: Se apaga el sonido y no, no es un error o una falla técnica. En realidad es una situación cultural.

Cada vez que vestimos esta camisola, sentimos o mesmo orgulho, a mesma paixão e o mesmo sentido de responsabilidade do primeiro dia.



Amanhã começa um novo capítulo.



Trabalhámos muito para chegar a este momento e agora é altura de dar tudo pelo nosso País, e por todas as... pic.twitter.com/8xMkWSQN4I — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 16, 2026

¿Por qué cortan el sonido en el himno de Portugal?

Resulta que el himno nacional de Portugal es uno de los más imponentes de toda Europa. Y es que pareciese un grito de guerra, porque cuando juega la selección portuguesa, es una tradición que el sonido del estadio se apague antes de llegar al final.

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¿Por qué el himno de Portugal se canta a capela en estadios?

¿La razón? Es para que la afición cante a capela el último tramo de la canción. Y todo culmina con un ensordecedor "¡Ás armas! ¡Ás Armas!", el coro de A Portuguesa, cantaron a pulmón por miles de gargantas. Esto lo vuelve un gesto poderoso e imponente.

El significado de la frase es "¡A las armas!, ¡A las armas!" y es un llamado patriótico a la acción y a la defensa de la soberanía nacional. Fue compuesto en 1890 como protesta, luego del ultimátum británico que exigía a Portugal abandonar sus pretensiones territoriales de África.