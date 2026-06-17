El himno nacional de Portugal se canta sin sonido para que la afición coree el último tramo y el llamado "¡Ás armas!"
¿Por qué se interrumpe la música al final del himno de Portugal?
Por: Citli Toribio
Hoy se está disputando el partido de Portugal contra República del Congo y es el último partido de Cristiano Ronaldo, una de las leyendas del futbol moderno y el rostro más popular de la selección portuguesa.
Más allá de la selección portuguesa, hay que hablar sobre lo que les levanta el ánimo a todos: La afición y un particular gesto que la caracteriza, especialmente a la hora de cantar su himno nacional en los estadios donde se juega futbol, un deporte que es casi una religión para los portugueses.
Y es que un detalle, que seguro muchos no nos paramos a observar es que al final del himno portugués hay casi siempre un gesto en cada estadio: Se apaga el sonido y no, no es un error o una falla técnica. En realidad es una situación cultural.
¿Por qué cortan el sonido en el himno de Portugal?
Resulta que el himno nacional de Portugal es uno de los más imponentes de toda Europa. Y es que pareciese un grito de guerra, porque cuando juega la selección portuguesa, es una tradición que el sonido del estadio se apague antes de llegar al final.
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¿Por qué el himno de Portugal se canta a capela en estadios?
¿La razón? Es para que la afición cante a capela el último tramo de la canción. Y todo culmina con un ensordecedor "¡Ás armas! ¡Ás Armas!", el coro de A Portuguesa, cantaron a pulmón por miles de gargantas. Esto lo vuelve un gesto poderoso e imponente.
El significado de la frase es "¡A las armas!, ¡A las armas!" y es un llamado patriótico a la acción y a la defensa de la soberanía nacional. Fue compuesto en 1890 como protesta, luego del ultimátum británico que exigía a Portugal abandonar sus pretensiones territoriales de África.
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