Mundialistas de Chivas reportan para inicio del Apertura 2026

Una semana después de la eliminación de México en la Copa del Mundo y tras recibir vacaciones, los mundialistas de Chivas reportaron este lunes en Verde Valle.

Mundialistas de Chivas se integran a entrenamientos con Gabriel Milito

De tal forma que Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González ya se pusieron bajo las órdenes del entrenador Gabriel Milito.

Aunque luce complicado que el estratega argentino vaya a utilizar a alguno de ellos, al menos de inicio, para el debut en el Apertura contra Toluca.

Dicho encuentro será este sábado en el Estadio Akron por la Jornada 1 del certamen en el que el Rebaño buscará repetir la gran actuación que tuvo el semestre pasado.

Empezando la semana al pic.twitter.com/WbEF2kXJLm — CHIVAS (@Chivas) July 13, 2026

Impacto de la ausencia en pretemporada para mundialistas de Chivas

Los futbolistas que estuvieron con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, estuvieron dos meses concentrados con Javier Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento.

Porque hay que recordar que los cinco no disputaron la Liguilla del Clausura desde mediados de mayo, así que tienen dos meses sin estar bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Eso es muy probable que impacte en las decisiones del entrenador para este primer encuentro del Guadalajara en el torneo, porque los jugadores tampoco estuvieron en toda la pretemporada.

Así que esta semana será apenas de adaptación para los futbolistas que estuvieron con el Tri y de evaluación por parte del cuerpo técnico.

Eso no quiere decir que no jueguen en la primera fecha ante los Diablos Rojos, aunque es muy probable que si lo hacen sean solo algunos minutos.

Además, habrá que ver si en próximos días alguno de ellos sale de la institución, ya que es probable que tengan ofertas del extranjero, aunque por ahora, son puros rumores.

Por ahora, Guadalajara ya inició su semana de trabajo rumbo a su presentación ante su afición en el mundialista Estadio Akron, con lo que así volverá a su normalidad luego de que fue sede de la Copa del Mundo que finaliza el domingo.

Las Chivas buscarán iniciar con el pie derecho el segundo semestre del año, pero para ello tendrán que derrotar a un siempre difícil equipo de Toluca dirigido por Antonio Mohamed.