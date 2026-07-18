Polémica en CU: Pumas cae ante Pachuca entre fallas del VAR en el arranque de la Liga BBVA

La jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX trajo muchas gratas sorpresas como el debut de "Duk" en Atlas, la remontada de Cruz Azul ante San Luis, entre otras, pero este sábado 18 de julio los partidos estuvieron marcados por la polémica.

Esto ocurrió en el Estadio Olímpico Universitario, donde jugaba Pumas vs Pachuca pues el sistema de videoarbitraje (VAR) falló.

Fue en el minuto 42 del primer tiempo cuando el árbitro central, Vicente Jassiel Reynoso Arce, señaló un posible penal a favor de Pumas por una presunta mano en el área.

Ante la duda de la jugada, los asistentes desde la cabina del VAR sugirieron al colegiado acudir al monitor de campo para revisar la acción. Sin embargo, al llegar a la pantalla a pie de cancha, Reynoso Arce se topó con un problema, pues el monitor no mostraba ninguna imagen.

Mientras que en la cabina del VAR la repetición se transmitía con normalidad, la comunicación visual con la cancha quedó completamente interrumpida, entorpeciendo el ritmo del partido y sembrando desconcierto entre los jugadores y el cuerpo técnico de ambas escuadras.

Solución al VAR pero Pumas cayó

Por fortuna para el desarrollo del encuentro, el cuerpo técnico y el equipo de transmisiones lograron resolver el desperfecto tras un par de minutos de retraso. Con la pantalla finalmente encendida, Vicente Jassiel Reynoso pudo analizar la jugada a detalle.

Al revisar las repeticiones, el silbante constató que el balón impactó primero en el rostro del defensor de Pachuca antes de pegar en su mano. Al tratarse de un rebote accidental provocado por una zona permitida, la pena máxima fue revertida de manera correcta.

A pesar de que el error se corrigió y se tomó la decisión arbitral adecuada, este fallo técnico en Ciudad Universitaria enciende las alarmas sobre la logística del VAR apenas en la primera jornada de la temporada.

Pumas cayo 3 a 0 ante Pachuca con anotaciones de Elias Montiel en el minuto 21 y un doblete de Salomón Rondón en el 32 y en el 80.