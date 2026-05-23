Pumas se aferra a su historia en CU para levantar la octava

El Estadio Olímpico Universitario volverá a albergar una final de vuelta del futbol mexicano. El inmueble, uno de los más emblemáticos del país, ha sido escenario de cinco títulos de Liga MX para Pumas, que este domingo buscará apoyarse nuevamente en su historia para conquistar el Clausura 2026 ante Cruz Azul.

Universidad Nacional ha ganado cinco de sus siete campeonatos de liga jugando en casa. El primero llegó en la temporada 1977-78, cuando los auriazules derrotaron 1-0 a Leones Negros en Ciudad Universitaria, luego de empatar sin goles en la ida disputada en el Estadio Jalisco.

Tres años más tarde, en la campaña 1980-81, Pumas volvió a coronarse en el Olímpico Universitario y curiosamente lo hizo frente al mismo rival que tendrá ahora: Cruz Azul. Tras ganar 1-0 en el Estadio Azteca, los universitarios golearon 4-1 a La Máquina en la vuelta para conquistar el segundo título de su historia.

Se jugó la primera parte de esta Final, nos vemos en C.U. este domingo para cerrar con broche de oro ??



Esta es la galería @CervezaTecate del partido de ida de la Gran Final del Clausura 2026 #Junt8sPorLaHistoria pic.twitter.com/8NlL4MCOGz — PUMAS (@PumasMX) May 22, 2026

En la temporada 1990-91 llegó otra final histórica frente al América. Los azulcremas ganaron 3-2 la ida en el Estadio Azteca, pero un gol de Ricardo Ferretti en Ciudad Universitaria le dio el campeonato a Pumas gracias al criterio del gol de visitante, hoy extinto.

Ya en la era de los torneos cortos, Universidad Nacional conquistó el Clausura 2004 frente a Chivas en una dramática serie definida en penales, tras empates en la ida y la vuelta.

La última vuelta de final disputada en el Olímpico Universitario ocurrió en el Clausura 2011, cuando Pumas venció 2-1 a Morelia y consiguió el séptimo y más reciente campeonato de su historia.

¿Pumas ha perdido finales en casa?

Sí. Y ambas derrotas fueron frente a Tigres. La primera ocurrió en la temporada 1977-78 y la segunda en el Apertura 2015, en aquella recordada final que se definió por penales tras el agónico gol de Gerardo Alcoba en tiempo agregado.

¿Dónde y a qué hora ver la final entre Pumas y Cruz Azul?

Pumas vs Cruz Azul (VUELTA)

Fecha : Domingo 24 de mayo

: Domingo 24 de mayo Hora : 19:00 horas (centro de México)

: 19:00 horas (centro de México) Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX