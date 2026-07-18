¿Quién es Duk, el jugador de Cabo Verde que es la sensación en el Atlas?

¡De Cabo Verde para el Atlas!

Los primeros partidos de la primera jornada de la Liga MX ya dejaron grandes impresiones y está vez se trata de Luís Henriques de Barros Lopes, mejor conocido como Duk.

El jugador es del nuevo fichaje del Atlas para el Apertura 2026 y logró la hazaña de anotar un gol a penas unos minutos después de debutar.

Apenas al minuto 2, Jorge Rodríguez desbordó por la banda izquierda y envió un pase al área que la defensa esmeralda no logró despejar. El balón terminó en los pies de Duk, quien definió con un potente disparo para abrir el marcador con el 0-1.

¿Quién es Duk de Cabo Verde?

Duk nació en Lisboa, Portugal, pero representa a la selección de Cabo Verde a nivel internacional. Su principal posición es la de delantero centro, aunque también puede desempeñarse como extremo por cualquiera de las dos bandas, una característica que le brinda versatilidad al esquema ofensivo del Atlas.

Su formación como futbolista comenzó en las fuerzas básicas del Benfica, uno de los clubes más importantes de Portugal.

Posteriormente dio el salto al futbol escocés con el Aberdeen, donde firmó la mejor temporada de su carrera al registrar 18 goles y seis asistencias durante su primera campaña, rendimiento que le abrió las puertas para llegar posteriormente al Leganés en el futbol español.

Además de su recorrido por distintas ligas europeas, Duk también cuenta con experiencia internacional tras debutar con la selección absoluta de Cabo Verde en junio de 2022. Aunque formó parte del proceso del combinado africano, finalmente no fue convocado para disputar la Copa del Mundo de 2026.