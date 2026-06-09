¿Qué le pasó a Konnan? Este es el estado de salud del ex luchador

La lucha libre internacional atraviesa momentos de preocupación luego de que comenzaran a circular reportes sobre la salud de Konnan, una de las figuras más influyentes del pancracio mexicano y latinoamericano.

Durante décadas, el ex luchador ha sido protagonista dentro y fuera de los cuadriláteros, pero ahora enfrenta una de las batallas más difíciles de su vida.

En Ovaciones te decimos cuál es el estado de salud de la leyenda del pancracio.

Foto: MEXSPORT/TRIPLE AAA/FRANCISCO CONSTANTINO



Konnan fue sometido a una operación ¿Qué le pasó?

Carlos Santiago Espada, mejor conocido como Konnan, habría sido sometido a una nueva intervención médica relacionada con los graves problemas de salud que arrastra desde hace varios años.

La información fue dada a conocer inicialmente por Vince Russo, exguionista de WWE, quien aseguró haber hablado recientemente con el luchador.

De acuerdo con su versión, los médicos tuvieron que amputarle una segunda pierna después de que la primera ya había sido removida meses atrás debido a complicaciones derivadas de una enfermedad crónica.

Según los reportes, la situación médica de Konnan se agravó en los últimos meses, obligando a los especialistas a tomar decisiones extremas para preservar su vida.

Posteriormente, el reconocido comentarista Hugo Savinovich confirmó que la información era verídica tras comunicarse directamente con el ex luchador.

Qué enfermedad tiene Konnan

Los problemas de salud de Konnan no son recientes. Desde hace años enfrenta una complicada lucha contra diversas enfermedades que han deteriorado considerablemente su calidad de vida.

Entre los padecimientos más importantes que ha enfrentado se encuentra la insuficiencia renal crónica, enfermedad que incluso lo llevó a recibir un trasplante de riñón.

Además, Konnan ha sufrido complicaciones derivadas de infecciones, problemas circulatorios y secuelas relacionadas con el COVID-19.

Diversos reportes señalan que las complicaciones vasculares asociadas a estos padecimientos habrían provocado un deterioro progresivo en sus extremidades inferiores, situación que derivó en la amputación de una pierna durante marzo de este año. Meses después, la condición médica habría obligado a realizar esta segunda amputación.

Hasta el momento, Konnan ni su equipo han emitido un comunicado detallando la situación, aunque personas cercanas a él confirmaron que la leyenda del ring continúa enfrentando un complejo proceso de recuperación y rehabilitación.

Se confirma que Konnan ha perdido sus 2 piernas producto de la enfermedad que enfrenta.



Fue Vince Russo quién compartió la noticia en el pódcast The Coach and Bro y además hizo mención que WWE se ha hecho cargo de todas las cuentas médicas.



¡MUCHA FUERZA PARA CARLOS SANTIAGO... pic.twitter.com/ILs5NRe8Nh — Christian Ramírez (@Christi6179520) June 9, 2026

Trayectoria de Konnan

Konnan es considerado una de las personalidades más importantes en la historia moderna de la lucha libre mexicana.

Nacido en Cuba y nacionalizado mexicano, alcanzó la fama en empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y posteriormente en Lucha Libre AAA Worldwide, donde se convirtió en una de las máximas estrellas de la década de los noventa.

Su carisma, estilo innovador y capacidad para conectar con el público lo llevaron también a destacar en Estados Unidos, participando en compañías como WCW, TNA y colaborando posteriormente con WWE en diferentes funciones creativas.

Además de su carrera como luchador, Konnan ha sido pieza clave en el desarrollo de nuevos talentos y en la internacionalización de la lucha libre mexicana, consolidándose como una figura respetada dentro de la industria.

Cuál es el estado actual de salud de Konnan

De acuerdo con la información compartida por personas cercanas al exluchador, Konnan se encuentra actualmente en un proceso de rehabilitación tras las intervenciones médicas a las que fue sometido.

Los reportes indican que permanece físicamente debilitado mientras aprende a adaptarse a su nueva condición.

También se ha señalado que recibe atención médica especializada y apoyo constante durante su recuperación.

Asimismo, trascendió que WWE habría colaborado con los gastos derivados de sus tratamientos médicos, aunque esta información tampoco ha sido confirmada oficialmente por la empresa.

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