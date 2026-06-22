Pierroth Jr. se desvanece en el ring: ¿Qué le pasó y cuál es su estado de salud?

La lucha libre mexicana volvió a vivir un momento de tensión que dejó en silencio a aficionados y compañeros sobre el cuadrilátero.

Lo que parecía una maniobra más dentro de una función terminó convirtiéndose en una escena de preocupación cuando uno de los gladiadores más reconocidos del circuito independiente cayó inesperadamente en pleno combate.

En Ovaciones te contamos qué le ocurrió a Pierroth Jr., qué dijo su familia tras el incidente y cómo evoluciona el estado de salud del gladiador.

Foto: Instagram @pierrothjrkaoz



Pierroth Jr. Kaoz se desploma en la Arena Neza

El incidente ocurrió durante una función realizada en la Arena Neza, en el Estado de México, el pasado domingo 21 de junio, donde Pierroth Jr. Kaoz enfrentaba a Fresero Jr. en uno de los combates más esperados de la noche.

De acuerdo con videos y reportes difundidos tras el evento, el luchador ejecutaba una secuencia ofensiva cuando intentó tomar impulso para realizar un lance fuera del cuadrilátero.

Sin embargo, disminuyó repentinamente el ritmo y terminó desplomándose sobre la lona ante la sorpresa del público.

El réferi reaccionó de inmediato y solicitó la entrada del equipo médico, mientras el combate quedó completamente detenido.

En medio de la tensión, Fresero Jr., quien mantenía la rivalidad sobre el ring, permaneció junto al gladiador y colaboró con las asistencias mientras era estabilizado. Posteriormente, Pierroth Jr. fue retirado en camilla para una valoración especializada.

La escena provocó inquietud entre seguidores de la lucha libre mexicana y recordó otros momentos delicados que han marcado la historia reciente del deporte, generando una ola de mensajes de apoyo y preocupación.

Qué le pasó a Pierroth Jr. Kaoz

Horas después del incidente, la familia del luchador compartió una actualización para aclarar los rumores que comenzaron a circular en redes sociales.

Según el comunicado difundido por su esposa, Pierroth Jr. presentó un cuadro de desgaste físico que requirió atención médica preventiva.

Tras realizarle estudios especializados, los médicos descartaron cualquier indicio de preinfarto o infarto, versiones que comenzaron a difundirse poco después del desvanecimiento.

"A toda la afición de la lucha libre y a los medios de comunicación informamos que Pierroth Jr., presentó un cuadro de desgaste físico qué requirió valoración médica preventiva. Tras los estudios correspondientes, los especialistas descartaron cualquier indicio de preinfarto o infarto, contrario a algunas versiones que han circulado en redes sociales", aseguró la esposa del luchador.

La familia también pidió evitar compartir información no confirmada que pudiera generar preocupación innecesaria entre familiares, amigos y aficionados.

Además, agradecieron las muestras de apoyo recibidas por parte del público, del personal de la Arena Neza y de los propios integrantes de la función que ayudaron durante la emergencia.

En la Lucha Libre, debes confiarle tu integridad a tu compañero.



Pierrot JR. se desvanece a media función. Afortunadamente ahí estaba el Fresero JR. y los servicios médicos para atenderlo.



Qué chido es tener compañeros en quienes puedes confiar, porque son profesionales. pic.twitter.com/nIuDZJ06PF — El Zombie II ?? (@DimeFred2) June 22, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Pierroth Jr.?

Hasta este 22 de junio, el reporte compartido por sus familiares indica que Pierroth Jr. se encuentra estable y ya está en casa siguiendo recomendaciones médicas para recuperarse.

El comunicado señala que el luchador continuará bajo seguimiento y descanso para evitar complicaciones derivadas del desgaste físico presentado durante la función.

El mensaje publicado también transmitió tranquilidad a la afición al asegurar que la atención fue oportuna y que el panorama médico es favorable tras descartar un problema cardiaco.

¿Quién es Pierroth Jr. Kaoz?

Pierroth Jr. Kaoz es un luchador del circuito independiente mexicano que utiliza el personaje inspirado en el histórico Pierroth Jr., uno de los nombres más recordados dentro de la lucha libre nacional.

Aunque muchas personas creen que existe parentesco directo, el personaje se mantiene como parte del legado luchístico mediante autorización y continuidad del nombre dentro del medio.

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