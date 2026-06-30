Abucheo al himno y grito homofóbico: lo lamentable del México vs. Ecuador

Este martes 30 de junio, México logró la clasificación a 8vos en el Mundial 2026 frente a Ecuador en el Estadio Azteca y esta localía dejó un sabor de boca agridulce en la afición.

Desde antes de que iniciara el partido los ánimos se habían elevado pues algunos ecuatorianos se quejaron de la "serenata" que varios mexicanos llevaron al hotel de los ecuatorianos y en redes, muchos recordaron las diferencias diplomáticas que había entre ambas naciones.

Abucheos en el himno

Pero los ánimos llegaron con el mismo nival al minuto cero del partido y es que los mexicanos que asistieron al partido en el Estadio Ciudad de México, abuchearon el himno nacional de Ecuador durante la ceremonia protocolaria.

Este ripo de comportamiento no es nuevo, se repitió en el encuentro contra Corea del Sur, por lo cual la afición mexicana ha sido duramente criticada.

Grito Homofóbico

Otro momento lamentable que sucedió en el partido contra Ecuador fue el grito homofóbico en contra del portero.

La expresión se presentó durante un despeje del guardameta ecuatoriano, cuando el encuentro todavía se encontraba igualado sin goles.

A diferencia de otras ocasiones, en las que este comportamiento suele aparecer en momentos de frustración o cuando el desarrollo del partido genera descontento entre los aficionados, el contexto era distinto: México mantenía la iniciativa del encuentro y el ambiente en las tribunas era de constante apoyo al equipo de Javier Aguirre.

México vs. Ecuador.

Foto: Aracely Martínez

¿La FIFA sanciona por el grito homofófico?

La FIFA mantiene una política de cero tolerancia frente a expresiones consideradas discriminatorias y ha impulsado, junto con las federaciones nacionales, diversas campañas para erradicar este tipo de conductas de los estadios.

La FMF también ha reiterado en múltiples ocasiones su llamado a los seguidores para evitar el grito, advirtiendo que puede derivar en sanciones deportivas y económicas para la Selección Mexicana.