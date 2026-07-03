Inglaterra llegó a México y fue abucheada en hotel de concentracion

Inglaterra ya está en México. Los Tres Leones aterrizaron en territorio nacional el viernes por la tarde-noche, de cara al crucial juego del domingo por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Llegada y traslado de Inglaterra a su hotel en México

La escuadra dirigida por el alemán Tomas Tuchel y con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford, Declan Rice, entre otros, llegó en vuelo chárter al aeropuerto de Toluca.

Ahí, se trasladó vía terrestre a la zona de Santa Fe al poniente de la Ciudad de México, para instalarse en su hotel de concentración para el duelo ante el Tricolor.

Fracaso del plan secreto y reacción de la afición mexicana

Claramente fracasó su plan de mantener en secreto su hotel de concentración en la Ciudad de México, porque la afición nacional se hizo presente para darles un "grato" recibimiento.

Desde la salida del camión que los trasladó desde el Aeropuerto de Toluca, la gente se colocó en las calles para dedicarles música de viento y abucheos mientras pasaba el vehículo.

Lo mismo sucedió en su hotel en Santa Fe, porque alrededor de unos 200 aficionados llegaron para meterse con los ingleses y lanzar abucheos y más silbidos.

Por supuesto que hubo un fuerte dispositivo de seguridad, para evitar que los aficionados se pudieran acercar a los jugadores tras descender del autobús, por lo que el contacto no fue tan cercano.

Habrá que ver si la noche del sábado, la afición mexicana decide hacer la "serenata" como se la hicieron a los ecuatorianos, quienes se quejaron de lo sucedido.