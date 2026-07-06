"Adiós, leyenda: este es el legado de Cristiano Ronaldo en Mundiales"

Este lunes 6 de julio se disputó el partido de Portugal vs España y tristemente la selección de Cristiano Ronaldo resultó eliminada rumbo a los dieciseisavos de final. Esto marca un final en la carrera del futbolista portugués, que ha hecho historia y roto récords de goleo.

Ni los seis Mundiales en los que participó el Bicho, ni los récords que batió fueron suficientes esta tarde, ya que no logró marcar ningún gol contra España.

Esto fue un triste adiós para todos los aficionados de Cristiano Ronaldo, quienes esperaban que la figura de la selección portuguesa, cerrara con broche de oro su participación en la Copa del Mundo 2026. Pero más que llorar su partida, en Ovaciones recordaremos siempre sus momentos de gloria.

El legado de Cristiano Ronaldo

El primer Mundial disputado por Cristiano Ronaldo, fue la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 y hoy, 20 años después, el futbolista se retira de las Copas del Mundo.

Rey de la Champions League

Ronaldo hizo de este torneo su escenario principal. Ganó el trofeo en cinco ocasiones (una con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid, tres de ellas de manera consecutiva).

Su legado aquí no son solo los títulos, sino ser el máximo goleador histórico del torneo y su increíble capacidad para aparecer y decidir los partidos en las fases de eliminación directa.

Récord de goleadores absolutos

Si alguien sabe lo que es ser goleador implacable, ése es Cristiano Ronaldo. Su instinto y capacidad de adaptación lo llevaron a romper marcas que parecían inalcanzables:

Máximo goleador en la historia de futbol profesional (en partidos oficiales reconocidos por la FIFA). A lo largo de su carrera profesional marcó 976 goles.

Máximo goleador histórico a nivel de selecciones masculinas con Portugal , superando la barrera de los 100 y 120 goles internacionales .

Ganador de 5 Balones de Oro y 4 Botas de Oro europeas.

Disciplina y longevidad

Si hay algo que diversos futbolistas (y personas promedio) admiran de El Bicho, eso es su actitud mental y su disciplina. Definitivamente son dos factores decisivos para garantizar su longevidad en un equipo de futbol, como los clubes donde ha participado (Real Madrid, Juventus o Manchester United) y la Selección Portuguesa.

Títulos absolutos para Portugal

Aunque la selección portuguesa era conocida por ser semillero de talentos como Luís Figo o Rui Costa, no tenía títulos absolutos, pero bajo el liderazgo y capitanía de Ronaldo, Portugal conquistó los mayores trofeos de su historia.

Gratos recuerdos entre sus fans

A diferencia de otros jugadores de su talla, como Lionel Messi, Cristiano tiene varios momentos memorables con su afición. Cuando un aficionado lo aborda, no duda en tomarse una foto o firmarle objetos para que tenga recuerdos.

El último gesto que tuvo fue la invitación a uno de sus partidos a Andrés Mieles, un niño venezolano que era su más grande fan, pero que lo perdió todo en el terremoto doble de La Guaira, Venezuela.