"Mucho es exageración": afición de Ecuador minimiza serenata en México a su selección

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se pronunció en contra de la serenata que aficionados mexicanos realizaron la noche previa al juego por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en su hotel de concentración en Santa Fe.

Luego de más de nueve horas de viaje para llegar a la Ciudad de México, la Tri había llegado exhausta para preparar el histórico compromiso ante la Selección Mexicana. Pero la noche fue larga.

Entre banderas del Ecuador, sombreros y jerseys con los nombres de sus figuras rotulados en la espalda, la afición ecuatoriana se hizo presente en el Estadio Azteca con la fe intacta en su equipo.

Sobre todo, después de haber dado la sorpresa con una imponente victoria sobre Alemania en fase de grupos para avanzar entre los mejores terceros lugares.

Y aunque la Federación alzó la voz tras la complicada velada que pasaron los jugadores y el cuerpo técnico antes del partido, los fanáticos dejaron de lado las excusas, conscientes de que esas acciones forman parte del ambiente del fútbol. Sobre todo cuando hay tanto en juego.

"Yo creo que mucho es exageración porque nosotros hemos llegado sin ningún problema. Entonces no sé si hay gente tratando de festejar o no sé, pero a nosotros nos han tratado muy bien. El clima está muy normal aquí, no hay ninguna enemistad", dijo Alexander Hurtado, un ecuatoriano radicado en Nueva York, quien acudió al Azteca acampanado de su padre, quien lanzó su pronóstico.

"Se gana 2-1 en tiempo normal. Hasta con autogol vale"

La confianza era un factor común entre los ecuatorianos que se hicieron presentes en el Estadio Ciudad de México —rebautizado así para evitar nombres comerciales durante la Copa del Mundo—, donde todos por igual pronosticaban un triunfo seguro.

"Vamos a ganar 0-2, en tiempo normal, con goles de (Nilson) Angulo y el Goat Enner Valencia", aseguró José Ramírez, quien radica en la Ciudad de México, originario de Quito, Ecuador. Él tampoco cree que la serenata de los incondicionales haya sido una jugada desleal de México contra la Tri.

"Creo que eso es parte del folclor del fútbol y Ecuador como equipo ya es normal que va a otros países como Perú o Colombia y no le va a afectar. Al final del día son 11 contra 11 y eso es lo que se va a ver en la cancha", afirmó el quiteño, acompañado por su amigo Tony Medina, a quien recibió en su casa en la capital mexicana para acudir juntos a este partido.

La solidaridad también se hace presente en el #Mundial2026.



Entre la fiesta y la pasión por el futbol, aficionados mexicanos dedicaron mensajes de ánimo al pueblo de Venezuela tras la devastación provocada por los terremotos.



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"Sí, era muy común en los 2000, los 90, el ir a otro país y que afuera está la barra brava con música y cohetes y no los dejen dormir. Era algo muy común, la verdad no recuerdo que siga siendo muy seguido, pero ya sucedía. Ahora son más educados, o al menos eso intentan. Son cosas que pasan y creo que todos e resuelve en la cancha y que sea favorable para el mejor", asintió Medina.

Pero la FEF, no ha coincidido con la visión de su afición. "Este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de fútbol debería representar", dijo en el comunicado, y ha pedido ante la organización del Mundial el "prestar mayor atención a esos acontecimientos y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas".

"Bueno, son codas que suceden, no solo en un Mundial. Sucede en la Copa Libertadores, en Argentina, en Brasil y hasta en Europa. Creo que los eventos que se dieron en la noche no van a afectar el partido de esta noche y confiados de lo que hagan los jugadores", explicó el señor Antonio Sáenz, acompañado por su esposa y cuñada, de Quito y Albatros, respectivamente. Todos ellos han sentido la calidez mexicana, aunque notaron ciertas conductas atípicas en el contexto del partido.

"¿Qué te cuento? No en todas partes somos profetas ni bien recibidos pero la hemos pasado casi normal. Estamos con emoción y nadie nos va a quitar la ilusión de apoyar a la selección y esperemos que esta noche ganemos. Creo que 2-1, la esperanza del gol es (Gonzalo) Plata", finalizó.