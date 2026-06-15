Fanáticos japoneses recogen basura después de partido

Dicen por ahí, que la afición japonesa es la más limpia del mundo y aunque no teníamos pruebas, pero tampoco dudas, ahora gracias a un video publicado por la FIFA, nos queda más claro que nunca, porque se popularizó un video donde podemos ver a los fanáticos nipones del balompié limpiando haciendo algo poco convencional.

Y es que a través del video pudimos ver cómo la afición japonesa carga consigo guantes y bolsas para recoger la basura generada durante el juego de su Selección contra Países Bajos el día de ayer en el Estadio Dallas, ubicado en Texas, Estados Unidos.

Fue justo la declaración de una fanática japonesa, quien explicó en un video publicado por la FIFA a través de su red social X, que el estadio lo limpian después del juego por respeto a los jugadores, al lugar que los recibió y a todos los involucrados con su recepción en dicho espacio.

¿Afición japonesa limpia el estadio después de cada partido?

Con una cachucha, bolsa de plástico y guantes en las manos, vemos a los aficionados japoneses recoger la basura antes de abandonar las gradas del estadio. Y en esta ocasión, fue una chica quien dio una explicación de este gesto.

The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. pic.twitter.com/o9qJUOLefY — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

Desde los niños hasta las personas mayores, los aficionados japoneses no se sienten cómodos de salir y dejar ahí los restos de los alimentos o bebidas consumidos al interior del estadio. Por lo que una vez que se termina el juego, las personas se ponen a recoger toda la basura generada en sus ubicaciones y lugares más próximos.

El pasado domingo 14 de junio, en el Estadio Dallas, también conocido como AT&T Stadium se enfrentaron las selección de Japón contra la de los Países Bajos. El resultado del partido fue un empate de 2 a 2. Ninguno de los dos equipos pasó todavía a la siguiente fase.