Aficionados de Japón comparten las bolsas de basura con mexicanos para limpiar el estadio Monterrey

La afición de Japón ha llamado la atención por su orden y limpieza en el Mundial 2026. Todos ellos piden bolsas de basura para limpiar los espacios en los que juega su Selección.

Esto no dejó de suceder en el Estadio Monterrey, pues desde días antes se dio a conocer que los aficionados habían pedido miles de bolsas de basura.

Y este sábado 20 de junio, previo al partido número mil de una Copa del Mundo, los aficionados de Japón quisieron que los mexicanos participen en la limpieza del estadio.

De acuerdo con el diario El Universal, desde la entrada del Estadio Monterrey había un grupo de japoneses repartiendo bolsas de basura para que se sumen a la limpieza.

¡REPARTEN LAS BOLSAS PARA LA BASURA!



Los fanáticos japoneses reparten bolsas a los mexicanos para al final del partido limpiar el Estadio Monterrey



Leobardo Vázquez - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/qbsFFkDbDF — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 21, 2026

Veremos al final de encuentro en Japón y Túnez si los japoneses logran hacer que los mexicanos limpien con ellos el estadio.