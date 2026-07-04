Aguirre espera Gilberto Mora que se gradúe ante Inglaterra: "él puede jugar donde quiera"

Quizá sea injusto que gran parte de las esperanzas de hacer historia en este Mundial para México, estén fundadas en un jovencito de 17 años como Gilberto Mora.

Pero dada la gran calidad que ha mostrado en esta Copa del Mundo, en la que al parecer ya se ganó la titularidad en la Selección Mexicana, no hay cómo no hacerlo.

De cara al juego ante Inglaterra, Javier Aguirre se refirió al futbolista de los Xolos, quien sigue deslumbrando no solo a nuestro país sino a todo el planeta.

El técnico nacional consideró que es un jugador que tiene la capacidad para desempeñarse en cualquier liga del mundo sin problemas.

"Hoy tenemos a Gilberto, son gente distinta, jugadores distintos que pueden jugar en cualquier parte del mundo. Encima le añades su corta edad y le añades su personalidad, tenemos un jugador orgullosamente mexicano para muchísimos años", afirmó.

Mora se ganó la titularidad desde el juego ante Chequia, por lo que repitió de inicio ante Ecuador, donde estuvo a punto de meter un gol de antología, por ello es muy probable que vaya de nuevo de inicio pero ahora ante los británicos.

"Donde él quiera jugar, él puede y no va a desentonar en ningún futbol del mundo; eso, más allá de su físico, lo puedo garantizar inclusive, que es un muchacho que está para grandes cosas", comentó.