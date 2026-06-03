Javier Aguirre se guarda el cuatro titular para la inauguración del Mundial ante Sudáfrica

Toluca, (Enviado) La idea de Javier Aguirre para el último juego de preparación antes del Mundial ante Serbia en Toluca, era la de poner el cuadro titular o lo más cercano, con el que debutará en el Mundial ante Sudáfrica.

Sin embargo, eso no sucederá este jueves en el Nemesio Diez, toda vez que el aspecto físico de varios jugadores que él tiene contemplados que vayan de inicio, todavía no está al 100%.

"Yo había pensado eso previo a Australia, pero tengo un cuerpo técnico que me trae cortito, me da minutaje (para jugadores)... (Me dice): 'este jugador no está para 90', viene arrastrando no sé qué", explicó el técnico nacional.

De tal forma que deberá resolver el crucigrama para el duelo ante los balcánicos, en un infierno choricero que promete tener una muy buena entrada, en un juego que será también la despedida ante la afición nacional previo a la Copa del Mundo.

"Entonces tendré que sentarme con ellos (sus auxiliares); así que no lo sé (el cuadro titular)", agregó el técnico.

Lo que sí dejó claro es que así sea un cuadro completamente distinto en el campo, eso no tiene que cambiar en lo absoluto lo que han venido trabajando ya por casi un mes en el Centro de Alto Rendimiento.

"La forma de juego, el sistema juegue quien juegue debe ser el mismo, la salida del balón, los movimientos ofensivos, la recuperación de la pelota, presión alta, bloque medio y bajo, todas esas cosas, balón detenido juegue quien juegue, creo que ya ha permeado en el grupo", comentó.

"Estaba echando desmadre"; Aguirre se refirió a la 'ninguneada' al Grupo A en un podcast

Por otra parte, a Javier Aguirre le preguntaron sobre sus comentarios en un podcast con los exjugadores Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas, en el que dijo que el Grupo A del Mundial estaba "papita".

Lo cual, Aguirre precisó que se trató de un comentario en tono de broma.

"¿El Podcast de Cuauhtémoc Blanco te refieres? No mames. Estábamos echando desmadre. Sudáfrica es un equipo durísimo, que lo ha hecho muy bien. Que me ganó en la Copa de África cuando dirigía a Egipto. Ya no hablo de Corea y Chequia.

Ilusionados, con ganas de que ya empiece la fiesta.



Las palabras de nuestro DT Javier Aguirre previo a la #ÚltimaEscala de mañana ante Serbia. ?#SomosMéxicopic.twitter.com/JOg9TQf8Wa — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 4, 2026

"Ya nos enfrentamos hace algunos años con Sudáfrica: un equipo que está creciendo, con jugadores en el extranjero. Fue en un show, para alegrar el momento sin más. No le doy mayor importancia".