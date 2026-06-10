Javier Aguirre tiene plena confianza de debutar con triunfo: "Una fiesta que perdurará décadas"

Javier Aguirre tiene plena confianza de que México saldrá con un triunfo en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica.

En el día previo al primer juego del Mundial en el Estadio Ciudad de México, el Vasco dijo que todo el trabajo de dos años para acá, y la preparación previa, le da a la Selección Mexicana, los argumentos para tener certeza de que van a obtener los primeros tres puntos en el Grupo A.

Pero no por ello desmerecer a Sudáfrica ni demeritarlo, ya que destacó no es casualidad que hayan clasificado al Mundial tras superar una durísima eliminatoria como es la africana.

"Está todo el escenario para que hagamos un buen partido, respetamos mucho a Sudáfrica, no hay rival pequeño. Tenemos que superarlos en buena lid haciendo cosas que hemos hecho últimamente", precisó Aguirre en conferencia de prensa en el Media Center en el Estadio Ciudad de México.

"La mesa puesta para una buena inauguración", afirmó.

El entrenador del combinado nacional, precisó que desde que tomó a la Selección Mexicana, a mediados del 2024, su equipo ha tenido una evolución tanto en juego como en mentalidad.

Y si se le agrega la localía, la afición, el estadio, la altura y todo el majestuoso escenario deportivo, le hacen comprender a Aguirre que todo está del lado Tricolor para debutar con el pie derecho.

"El equipo ha crecido del partido con Nueva Zelanda (septiembre del 2024) a la fecha; más el reencuentro con la afición. Está toda la mesa puesta para que hagamos una buena inauguración del Mundial. Estoy con mucha confianza de que va a ser un buen día para nosotros, con respeto al rival", recalcó.

A repetir lo hecho en México 86 ante Bélgica: "va a ser un buen día para nosotros"

Hace 40 años, Javier Aguirre también estaba en un partido de Copa del Mundo en el Coloso de Santa Úrsula pero como jugador de la Selección Mexicana, en aquel partido que México le ganó 2-1 a Bélgica en este mismo recinto.

Por ello, el Vasco le transmitió a sus futbolistas lo que él vivió hace cuatro décadas, para que se lo imaginen este jueves ante Sudáfrica, con la premisa de que "pase lo que pase, será un buen día".

"Recuerdo mucho la seguridad con la que salimos al terreno de juego. La confianza que teníamos antes de enfrentar a Bélgica; a Bora Milutinovic con información del rival y sentíamos que ese partido no iba a ir mal, a pesar de que era un rival de cuidado", recordó Aguirre, al tiempo de agregar que Hugo Broos, DT de Sudáfrica, estuvo en ese juego al ser seleccionado belga.

"Una fiesta que perdurará décadas"

Con los recuerdos en la memoria y con la preparación que ha hecho de este Tricolor, Javier Aguirre terminó sus palabras con la ilusión de que este jueves ante los Bafana Bafana, consigan un resultado para la posteridad.

"Eso aprendí: transmitirle a mis jugadores la seguridad de que puede ser un buen día para nosotros, de que pase lo que pase, la gente estará con nosotros, que va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas", señaló.

El DT de México, dijo que espera que empecemos como en aquel entonces (en el 86) con el pie derecho, que nos sintamos tranquilos con lo que hacemos; que no dudemos de la manera de jugar y nuestra fortaleza mental.

"Ellos lo saben, que puede ser un día histórico para muchos de nosotros, ya que difícilmente ellos vivirán otro Mundial en México", afirmó.

¿A qué hora juega México vs Sudáfrica?

La Selección Mexicana disputa la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en las siguientes fechas, horarios y sedes (tiempo del Centro de México):

Fecha: Jueves 11 de junio

Jueves 11 de junio Hora: 13:00 hrs

13:00 hrs Sede: Estadio Azteca (Ciudad de México